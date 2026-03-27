Vingegaard, nuevo líder de la Volta tras culminar en solitario el puerto de Coll de Pal
El danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) se ha erigido nuevo líder de la Volta Ciclista a Catalunya, tras ganar en solitario la quinta etapa, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell (Lleida) y final en el puerto de categoría especial de Coll de Pal.
Vingegaard ha arrancado un ataque en solitario a 5,9 kilómetros del final y ha cruzado la meta con 51 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), que terminó segundo. Lenny Martínez ha completado el podio de la etapa a 1:01 del danés.
Giulio Ciccone, Marc Soler, Davide Pinganzoli, Einer y William Lecerf han cuajado una fuga de nivel en el primer escollo montañoso de la jornada, culminando los puertos de Coll de Josa, Fumanya y Collada Sobirana. Por su parte, el pelotón rodaba a buen ritmo, a unos dos minutos de los fugados.
En las rampas de la Collada Sobirana, la fuga ha ido perdiendo efectivos hasta que solo han quedado Soler, Piganzoli y Ciccone.
Éste ha intentado un ataque infructuoso en el descenso, mientras que en el pelotón se producían dos caídas, que han involucrado, entre otros, a Joao Almeida y Tom Pidcock.
En las primeras rampas de Coll de Pal, Ciccone ha atacado en solitario. A 10,4 kilómetros, se ha empezado a mover el avispero. Lo ha intentado el vasco Mikel Landa, que con su ataque ha dejado en unos 25 corredores el grupo perseguidor antes de que Felix Gall también lo probara, con Lenny Martinez, Florian Lipowitz y Valentin Paret-Peintre a rueda.
Pero su intentona ha quedado en nada cuando, a 7 kilómetros del final, Vingegaard ha aumentado el ritmo. No solo ha cazado a Ciccone, sino que ha neutralizado a Gall, Martínez, Lipowitz y Paret-Peintre antes de dar el hachazo definitivo a menos de 6 kilómetros de la meta.
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