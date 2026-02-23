Jonas Vingegaard debutará en 2026 en la París-Niza, tras recuperarse de una caída y una enfermedad

El ciclista danés del equipo Visma-Lease a Bike Jonas Vingegaard correrá la París-Niza de 2026, en Francia, del 8 al 15 de marzo, en lo que va a suponer su debut esta temporada, tras verse obligado a posponer su inicio competitivo por una caída sufrida en Málaga durante un entrenamiento y por una enfermedad sufrida posteriormente.



"Jonas Vingegaard tomará la salida en el París-Niza en marzo. Tras tener que cancelar su participación en el UAE Tour debido a una caída y una enfermedad, el doble ganador del Tour de Francia cambió rápidamente su enfoque", ha confirmado este lunes su equipo.

El corredor danés, ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 y de la Vuelta a España en 2025, afronta esta temporada con el reto de poner en su palmarés el Giro de Italia, logrando así ganar las tres grandes vueltas: "Estoy emocionado de estar de nuevo en la salida de la París-Niza. Es una carrera prestigiosa, con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras la caída y la enfermedad, tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir, y lo estoy esperando con ansias después de un largo invierno de entrenamiento", ha afirmado Vingegaard, en declaraciones facilitadas por el equipo neerlandés en redes sociales.