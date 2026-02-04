LESIOA
Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz

Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.

Irudia: Euskaltel Euskadi Team - Sprint Cyling
author image

EITB

Azken eguneratzea

Txomin Juaristik erorikoa izan du Valentziako Voltan lehen etapan, eta azterketa medikoak egin behar izan ditu jardunaldia amaitutakoan. Egindako probek baieztatu dute korrikalariak lepauztaia hautsita duela. 

Parte medikoaren arabera, hausturak desplazamendua du, beraz, ebakuntza egin beharko diote datozen egunetan. 

