Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan izandako eroriko baten ondorioz
Txirrindulariari proba medikoak egin behar izan dizkiote Valentziako itzuliko lehen etapan izandako istripuaren ostean.
Txomin Juaristik erorikoa izan du Valentziako Voltan lehen etapan, eta azterketa medikoak egin behar izan ditu jardunaldia amaitutakoan. Egindako probek baieztatu dute korrikalariak lepauztaia hautsita duela.
Parte medikoaren arabera, hausturak desplazamendua du, beraz, ebakuntza egin beharko diote datozen egunetan.
Arianna Fidanzak Pionera Race lasterketa irabazi du, eta Laboral Kutxa-Euskadik 9 garaipen daramatza 2026an
Txirrindulari italiarrak Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) eta Oda Ane Gissinger (Hitec) menderatu ditu esprintean, eta ordena horretan helmugaratu dira, bigarren eta hirugarren bukatzeko. Horrenbestez, euskal taldeak 9 garaipen eskuratu ditu jada denboraldi honetan.
Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma Jaen Paraiso Interior Klasikoan egonen dira, otsailaren 16an
EITBk zuzenean emanen du lasterketa; Mikel Landa eta Pello Bilbao ere arituko dira proban.
Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren
Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.
Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra
Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean. Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.
Julija Biriukovak El Salvador Sari Nagusia irabazi du
Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindularia bigarren izan zen larunbatean San Salvador Sari Nagusian.
Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du San Salvadorko Sari Nagusian
Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) britainiarra nagusitu da azken igoeran, baina Laboral Kutxako txirrindulariak erritmo altuari eutsi dio bigarren postua lortzeko, segundo gutxi batzuk geroago helmugaratuta.
Laboral Kutxa-Euskadi eta Caja Rural-Seguros RGA taldeek 2026ko Flèche Wallonne eta Lieja-Bastogne-Lieja lasterketetan parte hartuko dute
Euskal taldeek Ardeetako Trilogia osatzen duten bigarren eta hirugarren klasikoetan parte hartzeko gonbidapena jaso dute. Gainera, Kern Pharmak ere gizonezkoen Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan parte hartuko du.