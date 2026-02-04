LESIÓN
Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana

El ciclista ha tenido que someterse a pruebas médicas tras el accidente ocurrido en la primera etapa de la ronda valenciana.
Imagen: Euskaltel Euskadi Team - Sprint Cyling
Euskaraz irakurri: Txomin Juaristik lepauztaia hautsi du Valentziako Voltan erorita
author image

EITB

Última actualización

Txomin Juaristi ha sufrido una caída durante la disputa de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana que le ha obligado a pasar por exámenes médicos una vez finalizada la jornada. Las pruebas realizadas han confirmado que el corredor presenta una fractura de clavícula.

Según el parte médico, la fractura es con desplazamiento, por lo que será necesaria una intervención quirúrgica. Juaristi será operado en los próximos días.

