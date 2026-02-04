Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana
Txomin Juaristi ha sufrido una caída durante la disputa de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana que le ha obligado a pasar por exámenes médicos una vez finalizada la jornada. Las pruebas realizadas han confirmado que el corredor presenta una fractura de clavícula.
Según el parte médico, la fractura es con desplazamiento, por lo que será necesaria una intervención quirúrgica. Juaristi será operado en los próximos días.
Arianna Fidanza gana la Pionera Race, y el Laboral Kutxa-Euskadi lleva ya nueve triunfos en 2026
La ciclista italiana ha superado, en el esprint, a Laura Asencio (Ma Petite Entreprise) y a Oda Ane Gissinger (Hitec), que han completado el pódium. Así, el equipo vasco suma ya nueve victorias en esta temporada.
Van der Poel hace historia al ganar su octavo título mundial de ciclocrós
Ha entrado en meta gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7 con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido.
El Caja Rural-Seguros RGA tomará parte en la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026
Es la nueva denominación del Critérium du Dauphiné. La carrera se disputará entre el 7 y el 14 de junio.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
EITB emitirá en directo la carrera, en la que también participarán Mikel Landa y Pello Bilbao.
Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador
La corredora neerlandesa se ha impuesto en el Grand Prix Oriente. Ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután.
Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.