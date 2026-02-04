Txomin Juaristi sufre una fractura de clavícula tras una caída en la Volta a la Comunitat Valenciana

Txomin Juaristi ha sufrido una caída durante la disputa de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana que le ha obligado a pasar por exámenes médicos una vez finalizada la jornada. Las pruebas realizadas han confirmado que el corredor presenta una fractura de clavícula.

Según el parte médico, la fractura es con desplazamiento, por lo que será necesaria una intervención quirúrgica. Juaristi será operado en los próximos días.