Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita

Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.

Hoogerheide (Netherlands), 25/01/2026.- Mathieu van der Poel of the Netherlands celebrates his victory in the Men Elite race of the UCI Cyclo-cross World Cup in Hoogerheide, Netherlands, 25 January 2026. (Ciclismo, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/IRIS VAN DEN BROEK

Van der Poelek zortzigarren ostadar maillota lortu du

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Denboraldi bikainari amaiera biribila eman dio Mathieu van der Poel nederlandarrak Hulst-en (Herbehereak) gaur, Munduko Ziklo-kros Txapelketa zortzigarrenez irabazi baitu. 

Garaipen horri esker, Van der Poelek historia egin du, bera baita orain espezialitate horretan garaipen gehien dituen ziklista, orain arte Eric De Vlaeminck belgikarrak beste baitzituen: zazpi. 

Van der Poelek enegarren erakustadia eman du. Ez du aurkaririk izan, eta indartsu aritu da denbora guztian, bere zortzigarren garaipenaren bila. Bere azken garaipena izango da, Poulidorren bilobak ziklo-krosean berriro ez lehiatzea erabaki baitu.

Herbehereetan tipikoa den errota baten inguruan egindako zirkuituan, Van der Poel jaun eta jabe izan da, markak bata bestearen atzetik apurtzeko; joan den astean, Munduko Kopa irabazi zuen, 12 probetako 8 irabazi eta 51 garaipen partzial lortuta. 

Van der Poel Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz helmugaratu da, ibilbidea osatzeko 1:00:25eko denbora eginda. 

Atzetik, 35 segundora, Tibor del Grosso herrikide eta laguna sartu da bigarren. 23 urtez azpiko txapelketan birritan munduko txapeldun izan denak bere maisuaren lekua beteko du egunen batean, adituen ustez, eta gaurkoan ere maila bikaina eman du.

Hirugarren postuan, Thibau Nys txapeldun belgikarra helmugaratu da.

