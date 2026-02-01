Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz sartu da lehen postuan helmugan, zirkuituari eman beharreko 8 itzuliak osatzeko 1:00.25eko denbora eginda.
Denboraldi bikainari amaiera biribila eman dio Mathieu van der Poel nederlandarrak Hulst-en (Herbehereak) gaur, Munduko Ziklo-kros Txapelketa zortzigarrenez irabazi baitu.
Garaipen horri esker, Van der Poelek historia egin du, bera baita orain espezialitate horretan garaipen gehien dituen ziklista, orain arte Eric De Vlaeminck belgikarrak beste baitzituen: zazpi.
Van der Poelek enegarren erakustadia eman du. Ez du aurkaririk izan, eta indartsu aritu da denbora guztian, bere zortzigarren garaipenaren bila. Bere azken garaipena izango da, Poulidorren bilobak ziklo-krosean berriro ez lehiatzea erabaki baitu.
Herbehereetan tipikoa den errota baten inguruan egindako zirkuituan, Van der Poel jaun eta jabe izan da, markak bata bestearen atzetik apurtzeko; joan den astean, Munduko Kopa irabazi zuen, 12 probetako 8 irabazi eta 51 garaipen partzial lortuta.
Van der Poel Cristiano Ronaldoren "siiiiiiii" ospetsua oihukatuz helmugaratu da, ibilbidea osatzeko 1:00:25eko denbora eginda.
Atzetik, 35 segundora, Tibor del Grosso herrikide eta laguna sartu da bigarren. 23 urtez azpiko txapelketan birritan munduko txapeldun izan denak bere maisuaren lekua beteko du egunen batean, adituen ustez, eta gaurkoan ere maila bikaina eman du.
Hirugarren postuan, Thibau Nys txapeldun belgikarra helmugaratu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma Jaen Paraiso Interior Klasikoan egonen dira, otsailaren 16an
EITBk zuzenean emanen du lasterketa; Mikel Landa eta Pello Bilbao ere arituko dira proban.
Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren
Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.
Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra
Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean. Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.
Julija Biriukovak El Salvador Sari Nagusia irabazi du
Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindularia bigarren izan zen larunbatean San Salvador Sari Nagusian.
Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du San Salvadorko Sari Nagusian
Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) britainiarra nagusitu da azken igoeran, baina Laboral Kutxako txirrindulariak erritmo altuari eutsi dio bigarren postua lortzeko, segundo gutxi batzuk geroago helmugaratuta.
Laboral Kutxa-Euskadi eta Caja Rural-Seguros RGA taldeek 2026ko Flèche Wallonne eta Lieja-Bastogne-Lieja lasterketetan parte hartuko dute
Euskal taldeek Ardeetako Trilogia osatzen duten bigarren eta hirugarren klasikoetan parte hartzeko gonbidapena jaso dute. Gainera, Kern Pharmak ere gizonezkoen Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan parte hartuko du.
Mikel Landa eta Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA eta Kern Pharma taldeak 2026ko Kataluniako itzulian egonen dira
Lasterketa martxoaren 23tik 29ra jokatuko dute. Bertan, besteak beste, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz eta Tom Pidcock ere egonen dira.
Catalina Soto Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourreko hirugarren etapa
Euskal taldearen hirugarren garaipena da lasterketan, Sotok berak atariko etapa bereganatu baitzuen, eta Marjolein Vant Geloof Herbeheretako txirrindulariak, aurreneko etapa.