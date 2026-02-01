En Hulst, Países Bajos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Van der Poel hace historia al ganar su octavo título mundial de ciclocrós

Ha entrado en meta gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7 con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido.
Hoogerheide (Netherlands), 25/01/2026.- Mathieu van der Poel of the Netherlands celebrates his victory in the Men Elite race of the UCI Cyclo-cross World Cup in Hoogerheide, Netherlands, 25 January 2026. (Ciclismo, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/IRIS VAN DEN BROEK
Van der Poel ha conseguido su octavo maillot arcoíris
Euskaraz irakurri: Van der Poelek historia egin du munduko ziklo-kros txapelketa zortzigarrenez irabazita
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Poniendo la rúbrica a una temporada perfecta, el neerlandés Mathieu Van der Poel logró en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós disputado en Hulst (Países Bajos) su octavo maillot arcoíris, lo que le permite destacarse en el palmarés histórico, superando los siete del mítico belga Eric De Vlaeminck.

Enésimo recital de Van der Poel, fiel a su implacable estilo de hacer la carrera en solitario, sin rivales, disparado hacia un octavo título que podría ser el último, ya que el nieto de Poulidor ha decidido no volver a competir en ciclocross.

En el circuito presidido por un enorme molino típico de la zona, el gigante fue Van der Poel, empeñado en destrozar récords. Si la semana pasada se adjudicó la Copa del Mundo con 8 victorias en 8 carreras disputadas sobre 12 posibles, cerrando 51 triunfos parciales, otra plusmarca, ahora en su país derribó otro muro de la historia ante la euforia de sus compatriotas.

Gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7, Van der Poel entró en meta con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido. Por detrás, a distancia, la carrera por la segunda plaza se la adjudicó su compatriota, amigo y compañero Tibor del Grosso, a 35 segundos. El doble campeón del Mundo sub'23, llamado a suceder a su maestro, ganó la partida al campeón belga Thibau Nys por la segunda plaza.

Mathieu van der Poel Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X