Van der Poel hace historia al ganar su octavo título mundial de ciclocrós
Poniendo la rúbrica a una temporada perfecta, el neerlandés Mathieu Van der Poel logró en el Campeonato del Mundo de Ciclocrós disputado en Hulst (Países Bajos) su octavo maillot arcoíris, lo que le permite destacarse en el palmarés histórico, superando los siete del mítico belga Eric De Vlaeminck.
Enésimo recital de Van der Poel, fiel a su implacable estilo de hacer la carrera en solitario, sin rivales, disparado hacia un octavo título que podría ser el último, ya que el nieto de Poulidor ha decidido no volver a competir en ciclocross.
En el circuito presidido por un enorme molino típico de la zona, el gigante fue Van der Poel, empeñado en destrozar récords. Si la semana pasada se adjudicó la Copa del Mundo con 8 victorias en 8 carreras disputadas sobre 12 posibles, cerrando 51 triunfos parciales, otra plusmarca, ahora en su país derribó otro muro de la historia ante la euforia de sus compatriotas.
Gritando el "siiiiiiii" popularizado por CR7, Van der Poel entró en meta con un tiempo de 1h.00.25 en los 26,5 kms de recorrido. Por detrás, a distancia, la carrera por la segunda plaza se la adjudicó su compatriota, amigo y compañero Tibor del Grosso, a 35 segundos. El doble campeón del Mundo sub'23, llamado a suceder a su maestro, ganó la partida al campeón belga Thibau Nys por la segunda plaza.
