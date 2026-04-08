Axel Laurance bretainiarrak Igor Arrieta nafarra gainditu du azken metroetan eta etapa irabazi du Basaurin

Isaac del Toro mexikarrak lasterketa utzi behar izan du helmugatik 81 kilometrora erorikoa izan ostean, eta Mikel Landa arabarrak ez du irteerarik hartu atzoko erorikoaren ondorioz. Paul Seixasek (Decathlon) lider jarraitzen du.

GRAFCAV1835. BILBAO, 08/04/2026.- El ciclista del INEOS Grenadiers Axel Laurance se ha proclamado vencedor de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia que se ha disputado este miércoles con salida y meta en Basauri y un recorrido de 152,8 kilómetros. EFE/ Miguel Toña

Axel Laurance, etapa garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Axel Laurance (Ineos Grenadiers) bretainiarrak irabazi du gaur Basaurin hasi eta bukatu den Basque Country Itzuliaren hirugarren etapa. Laurancek Igor Arrieta (UAE) nafarrari irabazi dio azken metroetan. Paul Seixas (Decathlon) frantziarrak lider jarraitzen du ia ezustekorik gabeko jardunaldi baten ondoren. Izar gazteak bizikleta aldatu behar izan du etapan zehar.

16 txirrindularik ihesaldia osatu dute, horien artean, Igor Arrieta nafarra eta Mikel Bizkarra eta Jonathan Lastra bizkaitarrak (Euskaltel-Euskadi). Jardunaldiko azken mendatearen jaitsieran, hirugarren mailako Sarasolan, Arrietak eta Laurancek gainerako iheskideak atzean uzti dituzte, Bikosganen eta eguneko azken zailtasun honetan gora izandako zenbait erasoren ondoren.

Isaac del Toro (UAE) erretiratu egin da, helmugatik 81 kilometrora erorikoa izan ostean. Del Toro beste bost txirrindularirekin batera erori da, eta, lurretik altxatu ostean, Josean Fernandez Matxin taldeko zuzendariak errepidean bertan ikusi du,  txirridnulari mexikarrak eskuineko saihetsa kaltetuta zuela.

Isaac del Toro erorikoa
Bestalde, Mikel Landa arabarrak (Soudal Quick Step) ez du hirugarren etapa honetako irteera hartu, atzo Aralarko San Migel jaitsieran, Mendukilloko helmugatik 9,5 kilometrora, izan zuen erorikoaren ondorioz.

Landak hausturarik ez duen arren, Murgiako txirrindulariari atzo egin zizkioten azterketak kontuan hartuta, taldeak jakinarazi du erretiratzea zela erabakirik onena.

Mikel Landak Itzulia utzi du
Isaac del Torok Itzulia utzi du, hirugarren etapan erorikoa izan ondoren
