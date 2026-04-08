Hirugarren etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Landak Itzulia utzi du

Murgiako txirrindulariak lasterketa utzi du, astearte honetako bigarren etapan, Aralarko San Migeleko jaitsieran, izandako erorikoaren ondorioz.
GRAFCAT580. BAGÀ (BARCELONA), 27/03/2026.- El alavés Mikel Landa, del Soudal Quick Step, a su llegada a la meta de la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, en la que el danés Jonas Vingegaard, del Team Visma / Lease a Bike, se ha convertido en el nuevo líder tras ganar en solitario la etapa, de 153,1 kilómetros, con inicio en La Seu d'Urgell (Lleida) y final en el puerto de categoría especial de Coll de Pal. EFE/Siu Wu

Mikel Landa, artxiboko argazkia. EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Landa arabarra (Soudal Quick Step) ez da gaur Basaurin hasi eta amaituko den Itzuliko hirugarren etapan aterako. Atzo, asteartea, Aralarko San Migelen, jaitsieran, helmugatik 9,5 kilometrora, izan zuen erorikoaren ondorioz hartu du erabakia.

Hausturarik ez duen arren, Murgiako txirrindulariari atzo egin zizkioten proba erradiologikoen emaitzak ikusita, taldeak jakinarazi du proba uztea dela erabakirik onena.

"Itzuliko bigarren etapan izandako istripuaren ostean, Mikel Landa ospitalera eraman zuten nola zegoen aztertzeko", azaldu du Soudal taldeak ohar batean. 

Jarraian zehaztu duenez, "egindako probek hausturarik ez zegoela erakutsi zuten, eta Mikelek ongi hartu zuen atseden". Hala eta guztiz ere, "guztiz osatzeko asmoz, onena lasterketa uztea" dela erabaki dutela gaineratu du.

Istripua izan arren, Landa helmugara iristeko gai izan zen, 67. postuan, Paul Seixas irabazlearen eta liderra 13 minutura zuela. 

Gehiago ikusi
X
X