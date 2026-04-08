Isaac del Torok Itzulia utzi du, hirugarren etapan erorikoa izan eta gero
UAEko txirrindulari mexikarra helmugarako 81 kilometro gelditzen zirela jausi da. Hasiera batean, saiatu da lasterketan jarraitzen, baina, handik gutxira, taldearen autora igo da, eta proba utzi du.
Joxean Fernandez “Matxin” Basaurin omendu dute, 2026ko Itzuliaren hirugarren etapa hasi aurretik
UAE taldearen kirol zuzendaria Bizkaiko herri horretakoa da, eta etapa diseinatzen parte hartu du; lasterketa hasi baino lehen, omenaldia egin diote.
Mikel Landak Itzulia utzi du
Murgiako txirrindulariak lasterketa utzi du, astearte honetako bigarren etapan, Aralarko San Migeleko jaitsieran, izandako erorikoaren ondorioz.
Ordekan, tropelean; igoeran, guztiz sakabanatuta: zergatik egiten dute hori txirrindulariek?
Xabier Usabiagak azaldu digunez, gakoa da batean eta bestean dauden erresistentzia motak. Bideo honen bidez, jakingo dugu zenbat watt landu behar dituzten txirrindulariek, ordekan eta igoeretan, kontuan izanik nola dabiltzan kokatuta.
Itzuliko mediku-auto batek eragin zuen Mikel Landaren erorikoa
Hasieran, probako epaileek gidaria zigortu zuten; ondoren, berriz, kanporatu. Txirrindulari arabarrak etapa amaitu ahal izan zuen.
Matxin, hirugarren etaparen diseinatzailea: “Euskal Herriko errepideak dira, estuak"
"Lasterketa amaituko den kalean jaio nintzen, Baskoniaren futbol-zelaia zegoen tokian dago, aldapa gogorra da, baina ez erabakigarria, txirrindulari garrantzitsu batek irabaziko du", azaldu du UAE taldearen kirol arduradun basauritarrak.
Markel Beloki: “Bagenekien etapa oso gogorra izango zela; nahiko pozik nago, nire erritmoa jarri dut igoeran”
EF Education taldeko euskal txirrindulari gaztea ondo aritu da Itzuliko bigarren etapan; hori bukatuta, EITBk elkarrizketatu egin du, eta nabarmendu du pozik dagoela izandako sentsazioekin.
Ion Izagirre: “Saiatuko gara sailkapenean ahalik eta ondoen ibiltzen”
Cofidis taldeko ormaiztegiarrak, halaber, nabarmendu du etapa garaipenen bat eskuratzea ere helburu bat dela, berak lortuta zein Alex Aranbururen bidez. Izagirre, Itzulian, zazpigarren postuan da, bi etapa jokatuta.
Mikel Landak erorikoa izan du Aralarko San Migeleko jaitsieran, baina helmugara iritsi da
Soudalen taldeburua 67. postuan helmugaratu da, irabazlea 13:11 minutura zuela. Orain, azterketa medikoen emaitzen zain dago, eta ikusteko dago asteazken honetan Basauriko etaparako ondo ibiliko den.