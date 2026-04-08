Igor Arrieta: “Banekien Laurance faboritoa zela, bukaeran justu samar ailegatu naiz”
UAEko txirrindulari nafarrak oso gutxigatik ez du irabazi du 2026ko Itzuliko hirugarren etapa, Basaurin, baina INEOSeko Axel Laurance azkarrago ibili da bien arteko esprintean; esprint hori erabakigarria izan da, eguneko garailea zehazteko.
Axel Lauranceren eta Igor Arrietaren arteko esprinta, Basaurin
INEOS taldeko txirrindulari bretoiak UAEko ziklista nafarra menderatu du, lasterketako hirugarren egunean erabakigarria izan den esprintean. Laurancek eta Arrietak izan dute jokoan etapako garaipena, baina atzetik zetozen gizonak ere hurbil izan dituzte, eta amaieran emozio handia izan da.
Isaac del Toro mexikarrak lasterketa utzi behar izan du helmugatik 81 kilometrora erorikoa izan ostean, eta Mikel Landa arabarrak ez du irteerarik hartu atzoko erorikoaren ondorioz. Paul Seixasek (Decathlon) lider jarraitzen du.
Joxean Fernandez “Matxin” Basaurin omendu dute, 2026ko Itzuliaren hirugarren etapa hasi aurretik
UAE taldearen kirol zuzendaria Bizkaiko herri horretakoa da, eta etapa diseinatzen parte hartu du; lasterketa hasi baino lehen, omenaldia egin diote.
Isaac del Torok Itzulia utzi du, hirugarren etapan erorikoa izan eta gero
UAEko txirrindulari mexikarra helmugarako 81 kilometro gelditzen zirela jausi da. Hasiera batean, saiatu da lasterketan jarraitzen, baina, handik gutxira, taldearen autora igo da, eta proba utzi du.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 3. etapa: Basauri-Basauri (152,8 km)
Ikusi zuzenean Basaurin hasi eta Basaurin bertan amaituko den 2026ko Itzuliaren hirugarren etaparen emanaldia. 15:00etatik hasi eta 18:15era arte iraungo duen saioan, lasterketako hirugarren jardunaldiak emango dituen nondik norako guztien berri izango duzu.
Mikel Landak Itzulia utzi du
Murgiako txirrindulariak lasterketa utzi du, astearte honetako bigarren etapan, Aralarko San Migeleko jaitsieran, izandako erorikoaren ondorioz.
Ordekan, tropelean; igoeran, guztiz sakabanatuta: zergatik egiten dute hori txirrindulariek?
Xabier Usabiagak azaldu digunez, gakoa da batean eta bestean dauden erresistentzia motak. Bideo honen bidez, jakingo dugu zenbat watt landu behar dituzten txirrindulariek, ordekan eta igoeretan, kontuan izanik nola dabiltzan kokatuta.
Itzuliko mediku-auto batek eragin zuen Mikel Landaren erorikoa
Hasieran, probako epaileek gidaria zigortu zuten; ondoren, berriz, kanporatu. Txirrindulari arabarrak etapa amaitu ahal izan zuen.
Matxin, hirugarren etaparen diseinatzailea: “Euskal Herriko errepideak dira, estuak"
"Lasterketa amaituko den kalean jaio nintzen, Baskoniaren futbol-zelaia zegoen tokian dago, aldapa gogorra da, baina ez erabakigarria, txirrindulari garrantzitsu batek irabaziko du", azaldu du UAE taldearen kirol arduradun basauritarrak.