El bretón Axel Laurance (Ineos Grenadiers) ha ganado la tercera de la Itzulia Basque Country disputada hoy con salida y llegada en Basauri. Laurance se ha impuesto en los metros finales al navarro Igor Arrieta (UAE) . El joven galo, Paul Seixas (Decathlon), sigue de líder tras una jornada sin apenas sobresaltos para él, exceptuando un cambio de bicicleta, que se ha visto obligado a hacer.

16 corredores han formado una numerosa escapada, entre ellos, el navarro Igor Arrieta (UAE) y los vizcaínos Mikel Bizkarra y Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi). En la bajada del último puerto de la jornada, Sarasola, de tercera categoría, Arrieta y Laurance se han despegado del resto de compañeros de fuga tras varias escaramuzas previas en las ascensiones de Bikosgane y de esta última dificultad del día.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta. Del Toro se ha visto envuelto en una caída junto a otros cinco corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien ha comprobado que el azteca tenía afectado el costado derecho.