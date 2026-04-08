Tercera etapa
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El bretón Axel Laurance supera al navarro Igor Arrieta en los metros finales y se lleva la etapa en Basauri

El mexicano Isaac del Toro se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta, y el alavés Mikel Landa no ha tomado la salida por la caída de ayer. Paul Seixas (Decathlon) sigue líder tras una jornada sin sobresaltos.

Axel Laurance celebra su victoria de etapa ante Igor Arrieta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Axel Laurance bretainiarrak Igor Arrieta nafarra gainditu du Basauriko helmugan Itzulia Basque Countryko hirugarren etapan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El bretón Axel Laurance (Ineos Grenadiers) ha ganado la tercera de la Itzulia Basque Country disputada hoy con salida y llegada en Basauri. Laurance se ha impuesto en los metros finales al navarro Igor Arrieta (UAE) . El joven galo, Paul Seixas (Decathlon), sigue de líder tras una jornada sin apenas sobresaltos para él, exceptuando un cambio de bicicleta, que se ha visto obligado a hacer.

16 corredores han formado una numerosa escapada, entre ellos, el navarro Igor Arrieta (UAE)  y los vizcaínos Mikel Bizkarra y Jonathan Lastra (Euskaltel-Euskadi). En la bajada del último puerto de la jornada, Sarasola, de tercera categoría, Arrieta y Laurance se han despegado del resto de compañeros de fuga tras varias escaramuzas previas en las ascensiones de Bikosgane y de esta última dificultad del día.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha retirado tras sufrir una dura caída a 81 km de la meta. Del Toro se ha visto envuelto en una caída junto a otros cinco corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien ha comprobado que el azteca tenía afectado el costado derecho.

Isaac del Toro erorikoa
18:00 - 20:00
Isaac del Toro abandona la Itzulia, después de sufrir una caída

Por su parte, el alavés Mikel Landa (Soudal Quick Step) no ha tomado la salida de esta tercera etapa debido a la caída que sufrió el pasado martes en el descenso de San Miguel de Aralar, a 9,5 km de la meta de Cuevas de Cuevas de Mendukilo.

Aunque Landa no sufre fracturas, según desvelaron las pruebas radiológicas a las que fue sometido ayer el corredor de Murgia, el equipo ha anunciado que la mejor decisión es la retirada de la prueba.

Mikel Landa se retira de la Itzulia
Isaac del Toro abandona la Itzulia, después de sufrir una caída en la tercera etapa
Mikel Landa Meana Isaac del Toro Tercera etapa Itzulia masculina Paul Seixas UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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