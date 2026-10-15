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2027ko Euskal Herriko Itzuliko etapa bat Zornotzan amaituko da
Hala, Bizkaiko udalerria 2024tik aurrenekoz izango da etapa amaiera Euskal Herriko Itzulian; ekitaldi hartan, Romain Gregoirek eskuratu zuen garaipena.
2027ko Euskal Herriko Itzuliko etapa bat Zornotzan amaituko da, gaur, osteguna, lasterketaren antolatzaileek iragarri dutenaren arabera. Hala, Bizkaiko udalerria 2024tik aurrenekoz izango da etapa amaiera Euskal Herriko Itzulian; ekitaldi hartan, Romain Gregoirek eskuratu zuen garaipena.
Zornotza da 2027ko ekitaldiko egoitza izango dela ofizialki baieztatutako lehen udalerria. Ostegunean, Ainhoa Salterain Zornotzako alkateak eta Javier Riaño OCETAren presidenteak akordioaren kontratua sinatu dute.
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