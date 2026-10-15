66. EKITALDIA

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2027ko Euskal Herriko Itzuliko etapa bat Zornotzan amaituko da

Hala, Bizkaiko udalerria 2024tik aurrenekoz izango da etapa amaiera Euskal Herriko Itzulian; ekitaldi hartan, Romain Gregoirek eskuratu zuen garaipena.

Paul Seixas

Paul Seixasek irabazi zuen 2026ko Euskal Herriko Itzulia. Argazkia: Europa Press.

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Azken eguneratzea

2027ko Euskal Herriko Itzuliko etapa bat Zornotzan amaituko da, gaur, osteguna, lasterketaren antolatzaileek iragarri dutenaren arabera. Hala, Bizkaiko udalerria 2024tik aurrenekoz izango da etapa amaiera Euskal Herriko Itzulian; ekitaldi hartan, Romain Gregoirek eskuratu zuen garaipena.

Zornotza da 2027ko ekitaldiko egoitza izango dela ofizialki baieztatutako lehen udalerria. Ostegunean, Ainhoa Salterain Zornotzako alkateak eta Javier Riaño OCETAren presidenteak akordioaren kontratua sinatu dute.

2027ko Euskal Herriko Itzulia apirilaren 5ean hasiko da

Txirrindularitza UCI World Tour Itzulia Basque Country

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