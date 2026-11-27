La Itzulia Basque Country 2027 comenzará en Zumarraga. La localidad gipuzkoana será la protagonista de la primera jornada de competición, que se celebrará el próximo 5 de abril con una etapa que tendrá tanto su salida como su llegada en el municipio.

De esta manera, Zumarraga se convertirá en el epicentro del ciclismo internacional durante el arranque de una nueva edición de la ronda vasca, que se disputará del 5 al 10 de abril y volverá a reunir a algunas de las principales figuras del pelotón mundial.

Zumarraga cuenta con una estrecha vinculación con el ciclismo y una afición que forma parte de la identidad deportiva del territorio. Su ubicación y la orografía de los alrededores ofrecen múltiples posibilidades para diseñar una primera etapa a la altura de las exigencias de la Itzulia.

El alcalde de Zumarraga, Mikel Serrano, ha mostrado su satisfacción por la elección del municipio como punto de partida de la Itzulia 2027. "Para Zumarraga es un orgullo acoger una prueba deportiva de este nivel y, especialmente, hacerlo siendo protagonistas tanto de la salida como de la llegada de la primera etapa. Es una oportunidad extraordinaria para situar nuestro municipio en el escaparate del ciclismo internacional y dar a conocer todo lo que Zumarraga y nuestro entorno tienen que ofrecer".

Con esta designación, Zumarraga tendrá un papel destacado en la edición de 2027, al ser el escenario donde se pondrá en marcha la competición y se conocerá al primer líder de la carrera.

Los detalles técnicos de la etapa, incluidos el kilometraje y el perfil definitivo, se darán a conocer próximamente junto con el resto del recorrido de la Itzulia Basque Country 2027.