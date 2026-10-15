Amorebieta-Etxano acogerá el final de una etapa de la Itzulia Basque Country de 2027

Amorebieta-Etxano será final de etapa en la Itzulia Basque Country de 2027, según ha anunciado, este jueves, la organización de la carrera. De esta forma, la localidad vizcaína será final de etapa en la Itzulia Basque Country por primera vez desde 2024; entonces, en aquella edición, la victoria fue para Romain Grégoire.

Se trata de la primera localidad que queda confirmada oficialmente como sede para una etapa de la próxima edición de la Itzulia Basque Country. Este jueves por la mañana, la alcaldesa de Amorebieta-Etxano, Ainhoa Salterain, y el presidente de OCETA, Javier Riaño, han llevado a cabo la firma del contrato de acuerdo.

La Itzulia Basque Country de 2027 dará comienzo el próximo 5 de abril.