Paul Seixas izar gazteak beste erakustaldi bat eman du, bigarren etapa garaipena lortuz eta lidergoa sendotuz

Tropelak, Paul Seixas (Decathlon) liderraren taldeak gidatuta, sei txirrindularik osatutako eguneko ihesaldia kontrolpean izan du. Liderrak berak jo du erasoa Aralarko San Migel mendatean eta ihes egindako txirrindulariak atzean utzi ditu helmugatik 25 kilometrora.

Paul Seixas liderra, helmugan. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Paul Seixas (Decathlon) Itzulia Basque Countryko liderrak irabazi du Mendukilloko (Nafarroa) kobazuloetan amaitu den lasterketako bigarren etapa. Bilboko erlojupekoan garaipena lortu ondoren, 19 urte baino ez dituen Frantziako izarrak erakustaldia eman du berriro, bigarren etapa jarraian irabazi eta lidergoa sendotzeko.

Paul Seixaxen bigarren garaipena Mendukillon

Eguneko ihesaldia sei txirrindularik osatu dute ia irteeratik, bigarren kilometroan: Ethan Hayter britainiarrak (Soudal Quick-Step), Raul Garcia Pierna madrildarrak (Movistar Team), Frank Van de Broek nederlandarrak (Team Picnic PostNL), Joan Bou valentziarrak (Caja Rural - Seguros RGA), Iker Mintegi nafarrak (Euskaltel - Euskadi) eta Bruno Armirail frantziarrak (Team Visma | Lease a Bike).

Tropelak, Decathlon taldearen gidaritzapean, ihesaldia kontrolpean izan du une oro, eta Paul Seixas liderraren erasoa prestatu du. Frantziako txirrindulari gazteak Aralarko San Migelen gora jo du erasoa eta behera bota du eguneko ihesaldia, helmugatik 25 kilometrora.

Paul Seixas liderraren erasoa Aralarko San Migelerako igoeran

Hala, Aralarko San Migelgo gailurretik 6,5 kilometrora, helmugatik 27 kilometrora,  abiatu den erakustaldi handi batekin Seixas nagusi izan da 3h:11:48 denborarekin helmugan, 39.3 kilometro orduko batez besteko abiaduran.

Frantziarrak 1:25 minutu atera dizkio Izagirre, Skjelmose, Uitjdebroeks, Lipowitz eta Budin txirrindulariek osatutako taldetxoari.

Bestalde, Mikel Landak erorikoa izan du Aralarko San Migeleko jaitsieran. Hala ere, Murgiako txirrindulariak gaurko etapa amaitzea lortu du.

Paul Seixas, Itzuliko liderra

Nola egiten duzun ez dakizun egun horietako bat izan da

"Esango nuke hori zela egitasmoa, agian gehiegizkoa izan da hain azkar erasotzea, agian nahi baino lehenago eraso egin dut, baina horrela sentitu eta egin dut. Bizpahiru minutura damutu egin naiz, baina ez nuen beste aukerarik, eta aurrera egin dut amaierara arte", onartu du Seixasek helmugan.

"Plana ahal banuen bakarrik alde egitea zen, edo aurkari batzuekin batera. Hankek erantzun bikaina eman didate; gainera, taldearen lana bikaina izan da. Nire taldekide guztiek lan handia egin dute gaur, tropelaren burua gidatuz eta egun osoan lan eginez; indar gehiago eman didate, besterik ez", azaldu du 19 urteko txirrindulariak.

Seixasek 2014ko Espainiako Vueltan Fabio Aruk Aralarko San Migelen egin zuen marka bi minututan hobetu du gaur. Bere estrategiari buruz zintzo mintzatu da frantziarra helmugan: "Nola egiten duzun ez dakizun egun horietako bat izan da".

Itzuliko liderra etapa hasi baino lehen ere eguneko pasadizoaren protagonista izan da, Iruñeko irteeran aurreikusitakoa baino sei minutu beranduago agertu baita, eta horrek 13:03rako aurreikusita zegoen bigarren etaparen hasiera atzeratu du.

Asteazken honetan, Basaurin (Bizkaia) hasi eta amaituko den hirugarren 152,8 kilometroko etapa jokatuko da.

