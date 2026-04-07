Paul Seixas liderraren erasoa Aralarko San Migelerako igoeran, Itzulian
Decathlon taldeko frantziar txirrindulari gazteak helmugarako 26 kilometro gelditzen zirela egin du aurrera; mendatea amaitzeko sei kilometro baino gehiago falta ziren erasoa jo duenean.
Matxin, hirugarren etaparen disenaitzailea: “Euskal Herriko errepideak dira, estuak"
"Lasterketa amaituko den kalean jaio nintzen, Baskoniaren futbol-zelaia zegoen tokian dago, aldapa gogorra da, baina ez erabakigarria, txirrindulari garrantzitsu batek irabaziko du", azaldu du UAE taldearen kirol arduradun basauritarrak.
Markel Beloki: “Bagenekien etapa oso gogorra izango zela; nahiko pozik nago, nire erritmoa jarri dut igoeran”
EF Education taldeko euskal txirrindulari gaztea ondo aritu da Itzuliko bigarren etapan; hori bukatuta, EITBk elkarrizketatu egin du, eta nabarmendu du pozik dagoela izandako sentsazioekin.
Ion Izagirre: “Saiatuko gara sailkapenean ahalik eta ondoen ibiltzen”
Cofidis taldeko ormaiztegiarrak, halaber, nabarmendu du etapa garaipenen bat eskuratzea ere beste helburuetakoa dela, berak lortuta edo Alex Aranbururen bidez. Izagirre, Itzulian, zazpigarren postuan da, bi etapa jokatuta.
Mikel Landak erorikoa izan du Aralarko San Migeleko jaitsieran, baina helmugara iritsi da
Soudaleko taldeburua 67. postuan helmugaratu da irabazlearengandik 13:11 minutura, eta azterketa medikoen zain geratu da asteazken honetan Basaurin irteera hartzea galaraziko lioketen lesioak baztertzeko.
Paul Seixas gailendu da Mendukilloko kobazuloetan, Itzulian, eta 1:25eko abantaila lortu du Skjelmoseren, Roglicen eta Izagirreren taldearekiko
Isaac del Torok 1:43 galdu du, eta Juan Ayusok, 2:29. Hala, Decathlon taldeko frantziar ziklista gazteak sailkapen nagusian duen lehen postua sendotu du; Roglic 1:59ra dabil, eta Lipowitz 2:08ra.
Paul Seixas izar gazteak beste erakustaldi bat eman du, bigarren etapa garaipena lortuz eta lidergoa sendotuz
Tropelak, Paul Seixas (Decathlon) liderraren taldeak gidatuta, sei txirrindularik osatutako eguneko ihesaldia kontrolpean izan du. Liderrak berak jo du erasoa Aralarko San Migel mendatean eta ihes egindako txirrindulariak atzean utzi ditu helmugatik 25 kilometrora.
INEOS taldeko Kevin Vauquelinen erorikoa, Itzuliko bigarren etapa amaitzeko 52 kilometro gelditzen zirela
INEOS Grenadiers taldeko txirrindulari frantziarrak bigarren postua lortu zuen lehenengo etapako erlojupekoan, eta, hortaz, sailkapen nagusian ere bigarren postuan kokatu zen. Beste ziklista batzuk ere jausi dira; Tudorreko Marco Brennerrek lasterketa utzi behar izan du.
ZUZENEAN: 2026ko Itzuliko 2. etapa: Iruñea-Mendukilloko kobazuloa (164,1 km)
Ikusi zuzenean Iruñean hasi eta Mendukilloko kobazuloan amaituko den 2026ko Itzuliaren bigarren etaparen emanaldia. 15:00etatik hasi eta 18:15era arte iraungo duen saioan, lasterketako bigarren jardunaldiak emango dituen nondik norako guztien berri izango duzu.
Zer egin behar dugu bihurgune bat ondo hartzeko bizikletaren gainean?
Nafarroan barrena jokatuko duten etapan, Aralarretik Lekunberrirainoko jaitsiera erabakigarria izan liteke; izan ere, txirrindulariek erakutsi beharko dute bihurguneak hartzeko trebetasuna dutela. Hori dela eta, Xabier Usabiagak azaldu digu hori nola egin ahal duten.