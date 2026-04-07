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Nueva exhibición de la joven estrella Paul Seixas para hacer doblete y fortalecer su liderato en la Itzulia

El pelotón, comandado por el equipo del líder Paul Seixas (Decathlon), ha controlado la escapada del día formada por seis corredores. El propio líder ha sido el que ha atacado en la ascensión a San Miguel de Aralar y ha echado abajo la fuga a 25 kilómetros de meta.
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El líder Paul Seixas en línea de meta. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Paul Seixasek irabazi du Basque Country Itzuliko bigarren etapa Iruñea eta Mendukilo artean, Aralarko San Migelen erasoa jota
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El líder de la Itzulia Basque Country, Paul Seixas (Decathlon), ha ganado la segunda etapa de la ronda con final en las cuevas de Mendukilo (Navarra). Tras su triunfo en la contrarreloj de Bilbao, la joven estrella gala, de tan solo 19 años, ha vuelto a dar otra exhibición para llevarse su segunda etapa consecutiva y fortalecer el liderato.

Paul-Seixas-Itzulia-2026-segunda-etapa-Aralar
18:00 - 20:00
Victoria de Paul Seixas en Mendukillo

La escapada del día la han formado seis corredores practicamente desde la salida, en el segundo kilómetro de carrera: el británico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), el madrileño Raúl García Pierna (Movistar Team), el neerlandés Frank Van de Broek (Team Picnic PostNL), el valenciano Joan Bou (Caja Rural - Seguros RGA), el navarro Iker Mintegi (Euskaltel - Euskadi) y el francés Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike)

El pelotón, comandado por el equipo Decathlon, ha controlado en todo momento la fuga, preparando el terreno para su líder, Paul Seixas, que ha atacado en la ascensión de San Miguel de Aralar. El joven corredor galo ha echado abajo la escapada, que ya había perdido varias unidades, a 25 kilómetros de meta. De esta manera, el ciclista francés ha vuelto a poner la carrera patas arriba, mostrando gran poderío.

18:00 - 20:00
Ataque del líder Paul Seixas en la ascensión a San Miguel de Aralar

Así, con una enorme exhibición que ha partido a 6,5 km de la cima de San Miguel de Aralar, a 27 de meta, Seixas se ha impuesto en solitario con un tiempo de 3h.11.48, a una media de 39.3 km/hora.

El galo ha aventajado en 1.25 minutos a un grupo con Izagirre, Skjelmose, Uitjdebroeks, Lipowitz y Budin.

Por su parte, Mikel Landa ha sufrido una aparatosa caída en el descenso de San Miguel de Aralar. Pese al percance el corredor de Murgia ha conseguido finalizar la etapa de hoy.

Paul Seixas, líder de la Itzulia

Ha sido uno de esos días que no sabes lo que haces

"Diría que ese era el plan, quizás fue un poco ambicioso atacar tan pronto, tal vez ataqué antes de lo que quería, pero lo sentí así y lo hice. Después de dos o tres minutos me arrepentí, pero claro, no tenía otra opción, así que seguí adelante hasta el final", ha dicho Seixas en meta.

"El plan era irme solo si podía, o con algunos rivales. Mis piernas respondieron de maravilla; además el trabajo en equipo fue excelente. Todos mis compañeros trabajaron muchísimo hoy, empujando al frente y trabajando todo el día; simplemente me dieron una fuerza extra", ha detallado el corredor de 19 años.

Seixas, quien ha rebajado en dos minutos el récord anterior de Fabio Aru en San Miguel de Aralar en la Vuelta a España 2014, se mostró sincero sobre su estrategia: "Fue uno de esos días en los que no sabes cómo lo haces".

El líder de la Itzulia ha sido protagonista antes del inicio de la etapa también, ya que ha protagonizado la anécdota del día al aparecer seis minutos más tarde de lo previsto en la salida de la prueba en Pamplona, lo que retrasado la salida de la segunda etapa que estaba programada para las 13:03 horas.

Este miércoles se disputa la tercera etapa entre con salida y llegada en la localidad vizcaína de Basauri, con un recorrido de 152,8 km.

Victoria de Paul Seixas en las cuevas de Mendukilo, en la Itzulia, con 1:25 sobre el grupo de Skjelmose, Roglic e Izagirre
Ataque del líder Paul Seixas en la ascensión a San Miguel de Aralar, en la Itzulia
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