"Diría que ese era el plan, quizás fue un poco ambicioso atacar tan pronto, tal vez ataqué antes de lo que quería, pero lo sentí así y lo hice. Después de dos o tres minutos me arrepentí, pero claro, no tenía otra opción, así que seguí adelante hasta el final", ha dicho Seixas en meta.

"El plan era irme solo si podía, o con algunos rivales. Mis piernas respondieron de maravilla; además el trabajo en equipo fue excelente. Todos mis compañeros trabajaron muchísimo hoy, empujando al frente y trabajando todo el día; simplemente me dieron una fuerza extra", ha detallado el corredor de 19 años.

Seixas, quien ha rebajado en dos minutos el récord anterior de Fabio Aru en San Miguel de Aralar en la Vuelta a España 2014, se mostró sincero sobre su estrategia: "Fue uno de esos días en los que no sabes cómo lo haces".

El líder de la Itzulia ha sido protagonista antes del inicio de la etapa también, ya que ha protagonizado la anécdota del día al aparecer seis minutos más tarde de lo previsto en la salida de la prueba en Pamplona, lo que retrasado la salida de la segunda etapa que estaba programada para las 13:03 horas.

Este miércoles se disputa la tercera etapa entre con salida y llegada en la localidad vizcaína de Basauri, con un recorrido de 152,8 km.