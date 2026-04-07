INEOS taldeko Kevin Vauquelinen erorikoa, Itzuliko bigarren etapa amaitzeko 52 kilometro gelditzen zirela
INEOS Grenadiers taldeko txirrindulari frantziarrak bigarren postua lortu zuen lehenengo etapako erlojupekoan, eta, hortaz, sailkapen nagusian ere bigarren postuan kokatu zen. Beste ziklista batzuk ere jausi dira; Tudorreko Marco Brennerrek lasterketa utzi behar izan du.
Zer egin behar dugu bihurgune bat ondo hartzeko bizikletaren gainean?
Nafarroan barrena jokatuko duten etapan, Aralarretik Lekunberrirainoko jaitsiera erabakigarria izan liteke; izan ere, txirrindulariek erakutsi beharko dute bihurguneak hartzeko trebetasuna dutela. Hori dela eta, Xabier Usabiagak azaldu digu hori nola egin ahal duten.
Igor Arrietak Iruñea-Mendukillo etaparen ibilbidea aztertu du: “Gogorra da hasieratik"
San Migel "30 minutuko" mendatea dela azpimarratu du, eta azken bi kilometroak gogorrenak direla. Era berean, Medukilloko etapa amaiera "oso gogorra" dela nabarmendu du. "Jendea binaka edo banaka" helmugaratuko dela erantsi du.
Mikel Landa, Itzuliko erlojupekoaz: “Sentsazio onak izan ditut; beraz, pozik”
Soudal Quick-Step taldeko euskal txirrindulariak hamazortzigarren postua eskuratu du etapan, eta 55 segundo galdu ditu Paul Seixas irabazlearekiko.
Decomble kulota urratuta eta ubelduta iritsi da helmugara, Bilboko erlojupekoan erorikoa izan ondoren
Groupama taldeko txirrindulari frantziarra erori egin da, eta majo kostata helmugaratu da. Paul Seixas (Decathlon) frantziarrak irabazi du etapa, erlojupekoan erakustaldia emanda.
Paul Seixasek Itzuliko lehenengo etapako erlojupekoa irabazi du; Del Torok 51 segundo galdu ditu, eta Ayusok 1:16
Decathlon taldeko txirrindulari gaztea, horrenbestez, 2026ko Euskal Herriko Itzuliko lehen liderra da. Pello Bilbao eta Mikel Landa izan dira euskal ziklistarik onenak, hurrenez hurren 53 eta 55 segundo galduta.
Paul Seixasek erakustaldia eman du Bilboko erlojupekoan eta Itzuliko lehen liderra da
19 urteko txirrindulari gazteak lehen garaipena du World Tourrean. Decathlon CMA CGM Team taldeko txirrindulari frantziarrak 17 minutu, 9 segundo eta 38 ehuneneko denbora egin du helmugan.
2026ko Euskal Herriko Itzulia: txirrindularien behin betiko zerrenda
Joao Almeida iazko irabazlea ez da Itzuliaren 65. ekitaldian izango. Aurten, Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao edo Ion Izagirre dira, besteak beste, txapela bereganatzeko faborito nagusiak.