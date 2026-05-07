La tercera y última etapa de la Itzulia Women de 2026 va a disputarse el 17 de mayo, domingo. La jornada tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en San Sebastián, un recorrido de 113 kilómetros, y un desnivel acumulado de 1840 metros. Las ciclistas comenzarán a pedalear a las 10:23 horas, para afrontar un día en el que deberán superar tres puertos de montaña, dos de los cuales, Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a solo diez kilómetros de la conclusión, apuntan a ser decisivos para la clasificación de la etapa y también para la general final.

En este contexto, el pelotón, que permanecerá durante toda la etapa en carreteras de Gipuzkoa, se dirigirá, tras salir de San Sebastián, a Astigarraga, antes de ascender Gurutze por primera vez; en esta ocasión, no es puntuable, pero sí lo será después, en el kilómetro 60,8. Antes, tendrá lugar la subida a Jaizkibel, que es de primera categoría; en sus 7,9 kilómetros, Jaizkibel presenta una pendiente media del 5,6 %. Es un puerto que puede romper la carrera.

Gurutze, de tercera categoría, con 2,7 kilómetros al 5,2 %, se halla en el kilómetro 60,8. La Itzulia estará en Irun y en Pasai Antxo, antes de que tengan lugar los dos esprints especiales del día, en San Sebastián y en Usurbil, en los kilómetros 75,9 y 86,6. Para el último tramo de la etapa, la organización de la Itzulia prevé que las ciclistas suban Mendizorrotz, de segunda, con su pancarta en el kilómetro 103. Mendizorrotz es una ascensión de 6,4 kilómetros, con una pendiente media del 5,2 %; la Itzulia de 2026 podría quedar sentenciada en sus rampas.

San Sebastián será testigo del pódium al que se subirá la ganadora de la etapa, y, por supuesto, la vencedora de la general final de la quinta Itzulia Women. En la capital guipuzcoana, sabremos qué corredora se enfunda el maillot amarillo definitivo y se cala la txapela de esta edición.