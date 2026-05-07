Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia Women de 2026: San Sebastián-San Sebastián (113,1 km)
La tercera y última etapa de la Itzulia Women de 2026 va a disputarse el 17 de mayo, domingo. La jornada tendrá su línea de salida y su pancarta de meta en San Sebastián, un recorrido de 113 kilómetros, y un desnivel acumulado de 1840 metros. Las ciclistas comenzarán a pedalear a las 10:23 horas, para afrontar un día en el que deberán superar tres puertos de montaña, dos de los cuales, Jaizkibel, de primera categoría, y Mendizorrotz, de segunda, a solo diez kilómetros de la conclusión, apuntan a ser decisivos para la clasificación de la etapa y también para la general final.
En este contexto, el pelotón, que permanecerá durante toda la etapa en carreteras de Gipuzkoa, se dirigirá, tras salir de San Sebastián, a Astigarraga, antes de ascender Gurutze por primera vez; en esta ocasión, no es puntuable, pero sí lo será después, en el kilómetro 60,8. Antes, tendrá lugar la subida a Jaizkibel, que es de primera categoría; en sus 7,9 kilómetros, Jaizkibel presenta una pendiente media del 5,6 %. Es un puerto que puede romper la carrera.
Gurutze, de tercera categoría, con 2,7 kilómetros al 5,2 %, se halla en el kilómetro 60,8. La Itzulia estará en Irun y en Pasai Antxo, antes de que tengan lugar los dos esprints especiales del día, en San Sebastián y en Usurbil, en los kilómetros 75,9 y 86,6. Para el último tramo de la etapa, la organización de la Itzulia prevé que las ciclistas suban Mendizorrotz, de segunda, con su pancarta en el kilómetro 103. Mendizorrotz es una ascensión de 6,4 kilómetros, con una pendiente media del 5,2 %; la Itzulia de 2026 podría quedar sentenciada en sus rampas.
San Sebastián será testigo del pódium al que se subirá la ganadora de la etapa, y, por supuesto, la vencedora de la general final de la quinta Itzulia Women. En la capital guipuzcoana, sabremos qué corredora se enfunda el maillot amarillo definitivo y se cala la txapela de esta edición.
Ficha técnica:
Etapa: 3ª etapa (17 de mayo, domingo)
Recorrido: Donostia – Donostia
Distancia: 113,1 km
Horario de salida: 10:23
Horario de llegada:
Premio de la montaña: Jaizkibel (1ª categoría), en el kilómetro 42,4; Gurutze (3ª categoría), en el kilómetro 60,8; Aretxabalgane (2ª categoría), en el kilómetro 103
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El trazado incluye cinco puertos de tercera categoría, en una etapa con un desnivel acumulado de 2560 metros; la segunda jornada de la quinta Itzulia Women, que se disputa en Bizkaia, tendrá lugar, detalla la organización, “en un terreno muy conocido por el pelotón en pruebas de un día, con subidas cortas pero encadenadas”.
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La carrera comienza con una jornada en carreteras de Gipuzkoa, en la que las ciclistas deberán ascender seis puertos puntuables, todos ellos de tercera categoría: "Es un recorrido sin grandes puertos, pero con subidas constantes y tramos sin respiro", avisa la organización de la prueba.
La Itzulia Women busca sucesora a Vollering y Reusser entre un amplio abanico de favoritas
Berthet, Pasio, Consonni, Lippert, Bredewold y Blanco Calbet figuran entre las favoritas a llevarse la victoria final en la quinta edición, presentada este jueves en Donostia. La representación vasca la formarán Amondarain, Aranguren eta Ostolaza a bordo del equipo vasco Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.
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Un total de 13 equipos pertenecen a la categoría UCI Women’s WorldTeam, mientras que otros seis competirán como UCI Women’s ProTeam.
Presentan la fecha y recorrido de Itzulia Women
Itzulia Women 2026 se disputará del 15 al 17 de mayo. Constará de 3 etapas, la primera en Zarautz. En los próximos días se darán a conocer los grupos.
La Itzulia Women de 2026 tendrá catorce puertos puntuables, en sus tres etapas, del 15 al 17 de mayo
La quinta edición de la carrera comenzará en Zarautz, el viernes 15 de mayo, y finalizará en San Sebastián, el domingo 17. Las tres etapas que completan la prueba son estas: Zarautz-Zarautz, de 121,3 kilómetros, Abadiño-Amorebieta-Etxano, de 138 kilómetros, y San Sebastián-San Sebastián, de 113,1 kilómetros.
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La prueba contará con un total de 110 corredoras divididas en 19 equipos. Entre ellas, Marlen Reusser y Demi Vollering, ganadoras de las ediciones de 2023 y 2024, respectivamente.
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