La 5ª edición de la Itzulia Women, que se disputa entre el 15 y el 17 de mayo de 2026, cuenta con un total de 114 participantes, divididas en 19 equipos, 14 de categoría WorldTeam y cinco de categoría Continental.

Estas son las participantes en la Itzulia Women de 2026:

AG Insurance-Soudal

1 - MOOLMAN PASIO, Ashleigh

2 - GHEKIERE, Justine

3 - MANLY, Alexandra Grace

4 - BORGHESI, Letizia

5 - STEIGENGA, Nicole

6 - VAN DE VELDE, Julie

FDJ United-Suez

11 - BERTHET, Juliette

12 - CURINIER, Léa

13 - DICKSON, Lauren

14 - LE NET, Marie

15 - MUZIC, Evita

16 - RAYER GIRAULT, Eglantine

Canyon Sram Zondacrypto

21 - CONSONNI, Chiara

22 - KOLESAVA, Anastasiya

23 - PALADIN, Soraya

24 - NIEDERMAIER, Antonia

25 - VAN DER DUIN, Maike

26 - CZAPLA, Justyna

Liv AlUla Jayco

31 - COUPLAND, Mackenzie

32 - WYLLIE, Ella

33 - TALBOT, Josie

34 - JANSEN, Noa

35 - ANDERSSON, Caroline

36 - APPLETON, Talia

Lidl-Trek

41 - VAN ANROOIJ, Shirin

42 - COPPONI, Clara

43 - BAUERNFEIND, Ricarda

44 - MARKUS, Riejanne

45 - LENEHAN, Marine

46 - ADEGEEST, Loes

Laboral Kutxa-Fundación Euskadi

51 - AMONDARAIN, Naia

52 - ARANGUREN, Irati

53 - ARZUFFI, Alice Maria

54 - BIRIUKOVA, Yuliia

55 - OSTOLAZA, Usoa

56 - PATIÑO, Paula Andrea

Movistar Team

61 - LIPPERT, Liane

62 - BARIL, Olivia

63 - GUTIÉRREZ RUIZ, Sheyla

64 - BARALE, Francesca

65 - RUIZ PÉREZ, Laura

66 - STEELS, Claire

Team SD Worx-Protime

71 - BREDEWOLD, Mischa

72 - CAVALLAR, Valentina

73 - HÄBERLIN, Steffi

74 - HARVEY, Mikayla

75 - SCHREIBER, Marie

76 - VAS, Blanka

Human Powered Health

81 - BLANCO CALBET, Iurani

82 - RAAIJMAKERS, Marit

83 - MITTERWALLNER, Mona

84 - STIASNY, Petra

85 - DE JONG, Thalita

86 - BUIJSMAN, Nina

UAE Team

91 - SWINKELS, Karlijn

92 - MARTURANO, Greta

93 - IVANCHENKO, Alena

94 - WLODARCZYK, Dominika

95 - VENTURELLI, Federica

96 - VAN ROOIJEN, Sofie

Fenix-Premier Tech Rouille

101 - ALVARADO, Ceylin del Carmen

102 - CASASOLA, Sara

103 - CLAES, Lotte

104 - KASTELIJN, Yara

105 - VAN ALPHEN, Aniek

106 - VAN SINAEY, Xaydee

Team Picnic PostNL

111 - ARENS, Megan

112 - FITYUS, Lucie

113 - GEORGI, Pfeiffer

114 - HEZINOVÁ, Daniela

115 - LONDOÑO DAVID, Juliana

116 - ROLDÁN, Mara

EF Education-Oatly

121 - VALLIERES MILL, Magdeleine

122 - KNAVEN, Mirre

123 - VOLSTAD, Alexandra

124 - BERTON, Nina

125 - MAGNER, Alexis

126 - DUBAU, Axelle

Uno-X Mobility

131 - AALERUD, Katrine

132 - EDSETH, Marte Berg

133 - PELLEGRINI, Francesca

134 - KOSTER, Anouska

135 - GREVE, Emilie Alberte

136 - GÅSKJENN, Ingvild

Cofidis Women Team

141 - NOSKOVÁ, Nikola

142 - BEGO, Julie

143 - GEURTS, Mijntje

144 - COMTE, Ema

145 - LUDWIG, Hannah

146 - QUAGLIOTTO, Nadia

St Michel-Preference Home-Auber93

151 - GRANGIER, India

152 - EMOND, Clara

153 - MORIER, Emilie

154 - FRANZ, Heidi

155 - MULLER, Solène

156 - CHEREAU, Clémence

Vini Fanitni-Bepink

161 - GARAU ROCA, Marina

162 - CASAGRANDA, Andrea

163 - JENČUŠOVÁ, Nora

164 - SEGATO, Gaia

165 - GRASSI, Vittoria

166 - VALTULINI, Elisa

Hitec Products-Fluid Controls

171 - SODERQVIST, Karin

172 - RASMUSSEN, Walther Møller Alma

173 - SNORTHEIM, Stine-Marie

174 - LIND, Magdalene

175 - SANDER, Laura Lizette

176 - RYSZ, Kaja

Ma Petite Enteprise

181 - ABGRALL, Noemie

182 - ASENCIO, Laura

183 - COSTON, Morgane

184 - LATIMIER, Clémence

185 - LE MOUEL, Celia

186 - MAHE, Océane