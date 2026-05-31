Giro de Italia - 21ª etapa
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El ganador de la última etapa del Giro se ha decidido en un apretado sprint

Giroko azken etapako esprinta
18:00 - 20:00
Los velocistas en los últimos metros. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Esprint estuan erabaki da Giroko azken etapako irabazlea
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KIROLAK EITB

Última actualización

Llegada de un pelotón a Roma en la última etapa del Giro de Italia Cuando quedaba el último kilómetro se han iniciado los movimientos y los últimos metros de la etapa se han disputado en un apretadísimo esprint en el que el italiano Jonathan Milan , del Lidl-Trek, ha sido el más rápido, con Giovani Lonardi (Polti) segundo y Paul Penhoet (Groupama) tercero.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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