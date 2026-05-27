El danés Michael Valgren vence en Andalo, en una etapa con Igor Arrieta de nuevo en la pomada
El danés Michael Valgren (EF Education) se ha impuesto en solitario en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada Cassano d'Adda y Andalo, de 202 km, jornada de transición en la que ha mantenido la maglia rosa de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).
El navarro Igor Arrieta ha vuelto a ser protagonista de la etapa al formar parte de la fuga del día y estar adelante casi hasta al final. Finalmente, el de Uharte Arakil ha sido sexto en meta.
Valgren ha sido el más inteligente dentro de la escapada del día, y con un ataque por sorpresa a 800 metros de meta ha logrado imponerse con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A tres segundos ha entrado el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a seis el italiano Damiano Caruso (Bahrain).
Así, Valgren (Osterild, 34 años) ha logrado su primera victoria World Tour gracias a su sentido táctico y su anticipación a 800 metros de meta, donde ha atacado para levantar los brazos mostrando un juguete amuleto que le regaló su hijo y que llevaba consigo. Le ha dado tiempo a Valgren a recrearse en la recta de meta, donde se ha desfogado después de cinco años de sequía.
El pelotón con todos los hombres de la general ha llegado a meta a 5:15 minutos. Vingegaard ha conservado la maglia rosa con una diferencia de 4:04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4:27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).
Michale Valgren, ganador de la etapa
Ataqué porque pensaba que era demasiado lento para ganar al esprint
"Llevaba este Pokémon en el bolsillo como amuleto de la suerte. Pensaba que era demasiado lento para ganar un esprint, así que ataqué. Fue un día extraño, con un grupo numeroso en cabeza. El final fue duro. Estaba al límite. Me preocupaba tener que abandonar. Por suerte, la carrera no fue 500 metros más larga", ha comentado el ganador en meta.
"Me faltaba una etapa en una gran vuelta en mi palmarés. Creo que me la merecía. Me alegra que haya ocurrido en Italia, donde he cosechado la mayoría de mis éxitos", ha concluido.
Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, de 171 km.
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