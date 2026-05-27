Valgren ha sido el más inteligente dentro de la escapada del día, y con un ataque por sorpresa a 800 metros de meta ha logrado imponerse con un tiempo de 4h.41.34, a una media de 43 km/hora. A tres segundos ha entrado el noruego Andreas Leknessun (Uno X) y a seis el italiano Damiano Caruso (Bahrain).

Así, Valgren (Osterild, 34 años) ha logrado su primera victoria World Tour gracias a su sentido táctico y su anticipación a 800 metros de meta, donde ha atacado para levantar los brazos mostrando un juguete amuleto que le regaló su hijo y que llevaba consigo. Le ha dado tiempo a Valgren a recrearse en la recta de meta, donde se ha desfogado después de cinco años de sequía.

El pelotón con todos los hombres de la general ha llegado a meta a 5:15 minutos. Vingegaard ha conservado la maglia rosa con una diferencia de 4:04 minutos sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 4:27 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).