16ª etapa
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Exhibición de Vingegaard en Carì, donde ha ganado su cuarta etapa en este Giro, y la lucha por el pódium

Jonas Vingegaard (Visma)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vingegaardek erakustaldia eman du Carì mendatean: lau etapa garaipen daramatza, eta aurkariak bigarren postuaren bila dabiltza
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard, que lidera el Giro de Italia de 2026, ha reforzado aún más su primer puesto, en la decimosexta etapa; la jornada ha terminado en Carì, un puerto de primera categoría, y el danés no ha dado opción a sus rivales, que pugnan por los otros dos puestos del pódium.

Jonas Vingegaard Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

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