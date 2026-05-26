Exhibición de Vingegaard en Carì, donde ha ganado su cuarta etapa en este Giro, y la lucha por el pódium
Jonas Vingegaard, que lidera el Giro de Italia de 2026, ha reforzado aún más su primer puesto, en la decimosexta etapa; la jornada ha terminado en Carì, un puerto de primera categoría, y el danés no ha dado opción a sus rivales, que pugnan por los otros dos puestos del pódium.
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El Visma impone su ley en Cari y Vingegaard asesta el golpe definitivo al Giro
El pelotón ha echado abajo la fuga de la jornada en las primeras rampas de la última ascensión, y el grupo principal, comandado por el Team Visma-Lease a Bike, ha impuesto un ritmo infernal en las duras rampas de Cari (11,6 km al 8%). Vingegaard se ha marchado solo a 6 kilómetros de meta y ha conseguido su cuarta victoria de etapa.
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En los últimos setenta kilómetros de la penúltima etapa del 109º Giro de Italia, los corredores deberán ascender en dos ocasiones el duro puerto de Piancavallo, de primera categoría; ahí termina la jornada, en la que, a falta únicamente del paseo triunfal por Roma del día siguiente, prácticamente todo quedará decidido en la carrera.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 19 del Giro de Italia de 2026: Feltre-Alleghe (151 km)
Es una durísima etapa alpina en Dolomitas con seis ascensiones consecutivas y aproximadamente 5000 metros de desnivel.
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El noruego Frederik Dversnes culmina la fuga del día con un gran triunfo en Milán
Contra todo pronóstico y a pesar del esfuerzo realizado por el pelotón en el circuito de Milán, los ciclistas Martin Marcellusi (Bardiani), Mattia Bais (Polti), Mirco Maestri (Polti) y Frederik Deversnes (Uno-X) han llevado la escapada del día hasta la meta, donde al sprint se ha impuesto el ciclista noruego.
EN DIRECTO: 15ª etapa del Giro de Italia, Voghera-Milán (157 km)
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Arrieta: “Teniéndolo tan cerca, siempre hace ilusión llevar un maillot en el Giro"
Igor Arrieta (UAE) ha estado en la escapada del día en la14ª etapa del Giro de Italia, en la que ha comenzado a quedar descolgado en los últimos 13 kilómetros, finalizando la etapa en el puesto 23.