10. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Filippo Gannak irabazi du Giroko erlojupekoa; Eulaliok lider jarraitzen du, Vingegaard bigarren dabil, eta Beloki hamargarren

Filippo Ganna (INEOS)
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Netcompany INEOS taldeko txirrindulari italiarrak, erlojupekoetan espezialista bikaina bera, nagusitasun handiz gailendu da Massan; Jonas Vingegaardek ezin izan du maglia arrosa jantzi, Afonso Eulaliok bikain defendatu baitu, eta Markel Beloki sailkapen nagusiko hamargarren postura igo da. 

Txirrindularitza UCI World Tour Markel Beloki Jonas Vingegaard Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X