ITALIAKO GIROA-10. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ganna jaun eta jabe izan da Giroko erlojupeko luzean, eta Eulaliok eutsi egin dio Vingegaardi

Espezialista italiarra indartsuena izan da 42 kilometroko erlojupekoan. Bestalde, Danimarkako txirrindulariak, azken garaipena lortzeko faborito nagusiak, ez du lortu ziklista portugaldarrari lidergoa kentzea.

MASSA (Italy), 19/05/2026.- Italian cyclist Filippo Ganna of team Netcompany INEOS crosses the finish line of the 10th stage of the Giro d'Italia 2026, an individual time trial (ITT) over 42 km from Viareggio to Massa, Italy, 19 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) italiarra helmugan, Massan. Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Filippo Ganna (Netcompany Ineos) italiarra faborito argia zen Italiako Giroren hamargarren etapa jokatu aurretik, eta pronostikoak bete ditu 42 kilometroko erlojupekoan, Viareggio eta Massa artean, aise nagusitu baita. Bestalde, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) portugaldarrak eutsi egin dio maglia arrosari. Gannak zortzigarren etapa garaipena du Giroan.

Gannak ez du aurkaririk izan eta garaipena lortu du 45:53 minutuko denborarekin, batez beste 54,9 kilometro orduko abiaduran, inoizko markarik onena lasterketa handietan eta 40 kilometrotik gorako erlojupekoetan . Thymen Arensman italiarraren taldekide nederlandarra 1:54 minututan gainditu du, eta Remi Cavagna (Groupama) frantziarra 1:59an.

Afonso Eulalio portugaldarrak liderraren maglia arrosa ederki defendatu du, irabazlearengandik 4:57 minutura helmugaratu baita, eta Jonas Vingegaardekin zuen aldea aprobetxatu du. Danimarkarra etapa irabazlearengandik hiru minutura iritsi da helmugara. Orain Portugalgo txirrindulariak 27 segundoko abantaila du daniarrarekiko.

Markel Beloki gasteiztarrak (EF Education) merituzko erlojupekoa egin du, eta sailkapen nagusian 10. postuan kokatu da liderrarengandik 4:16ra.

Asteazkenean hamaikagarren etapa jokatuko da, Porcari eta Chiavari artean (195 km).

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa Jonas Vingegaard

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X