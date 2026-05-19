10ª etapa
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Victoria de Filippo Ganna en la contrarreloj del Giro; Eulálio sigue como líder, con Vingegaard segundo y Beloki décimo

Filippo Ganna (INEOS)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Filippo Gannak irabazi du Giroko erlojupekoa; Eulaliok lider jarraitzen du, Vingegaard bigarren dabil, eta Beloki hamargarren
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista italiano del Netcompany INEOS, un gran especialista en las etapas contrarreloj, ha ganado con gran autoridad en Massa; Jonas Vingegaard no ha podido enfundarse la maglia rosa, que continúa vistiendo Afonso Eulálio, y Markel Beloki se ha situado en la décima posición de la general. 

Ciclismo UCI World Tour Markel Beloki Jonas Vingegaard Giro de Italia

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