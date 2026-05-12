Narvaez indartsuena Cosenzako esprintean, eta Ciccone maglia arrosa berria

Txirrindulari azkar guztiak ez dira aurreko esprintean izan, talde bat ihes eginda iritsi baita helmugara. Helmugan Narvaez izan da indartsuena esprint horretan, azken metroraino Aular venezuelarrarekin lehian.

Jhonatan Narvaez podiumean. Argazkia: Europa Press

KIROLAK EITB

Latinoamerikako txirrindularien protagonismoak Italiako Giroan jarraitu du Jhonatan Narvaez (UAE) ekuadortarraren garaipenarekin, Catanzaro eta Cosenza artean jokatu den 138 kilometroko laugarren etapan. Orluis Aular (Movistar) venezuelarraren aurretik helmugaratu da txirrindulari ekuadortarra. Bestalde, Giulio Ciccone (Lidl Trek) italiarrak maglia arrosa kendu dio Guillermo Thomas Silva uruguaitarrari.

12 May 2026, Italy, Cosenza: Ecuadorian cyclist Manuel Jhonatan Narvaez of UAE Team Emirates XRG cheers as he reaches the finish lin during, Stage 4 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Catanzaro to Cosenza. Photo: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA 12/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Laugarren etapako azken kilometroa

Helmugan Jhonatan Narvaez (Playon de San Francisco, 29 urte) izan da indartsuena esprintean, azken metrora arte Aular venezuelarrarekin lehian. Aular bigarren postuarekin konformatu behar izan baitu, Giulio Ciccone lider berriaren aurretik.

Jadanik Ekuadorko txapeldunak 2020ko eta 2024ko Giroetan besoak altxatu zituen. Gaur esprint estuan bere hirugarren etapa garaipena lortu du Giroan, 3 ordu 8 minutu eta 47 segundoko denborarekin. Saria bere taldearentzat izan da, Adam Yates eta Jay Vine liderrek Bulgarian izandako erorikoen ondorioz lasterketa utzi ostean.

Sailkapen nagusian Guillermo Thomas Silvak agur esan dio maglia arrosari Italian jokatutako lehen etapan. Uruguaitarra laster atzean geratu eta irabazlearengandik 12 minutu baino gehiagora helmugaratu da.

Maglia arrosa Giulio Cicconek jantzi du, Jan Christen suitzarrari, Florian Stork alemaniarrari (Tudor) eta Egan Bernal kolonbiarrari (Netcompany Ineos) 4 segundoko aldea ateratzen baitie. Enric Mas zortzigarren da sailkapen nagusian, 10 segundora, eta Markel Beloki (EF Education) hamabigarren, denbora berdinera. 

 

Bideoa: Jhonatan Narvaezek irabazitako Itailiako Giroko laugarren etapako azken kilometroa
18:00 - 20:00
