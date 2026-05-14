Un espectador pone en riesgo a varios ciclistas del Giro de Italia, en una rotonda, en la sexta etapa
En el transcurso de la jornada, cuando los ciclistas han pasado por una rotonda, un espectador que seguía la carrera ha accedido a la carretera, ha tocado a algunos corredores y ha amenazado, incluso, con provocar su caída.
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Último kilómetro de la sexta etapa del Giro de Italia: caída en cabeza del pelotón, antes de la victoria de Ballerini
El esprint que ha decidido la etapa de este jueves ha estado condicionado por una caída que se ha producido ya dentro del último kilómetro; después de esa caída, Davide Ballerini ha ganado con brillantez.
Ballerini se adjudica una accidentada volata en Nápoles
El italiano del Astana se ha impuesto en los últimos metros al belga Jasper Stuyven tras salir indemne de una caída, que ha tenido lugar dentro del último kilómetro, y que ha condicionado el final de etapa. El portugués Afonso Eulálio ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 9 del Giro de Italia de 2026: Cervia-Corno alle Scale (184 km)
La jornada concluye en un puerto de primera categoría, Corno alle Scale, que es una ascensión de 10,8 kilómetros, con una pendiente media del 6,1 % y rampas de hasta el 15 %. La etapa precede al segundo día de descanso del 109º Giro de Italia, y, con ese final, ofrece una buena oportunidad a los ciclistas que pugnan por la general.
¿Qué es la Endofibrosis?
Xabier Usabiaga ha explicado en el programa "Ez da Giro" de hoy qué es la endofribosis, una enfermedad que, aunque no es muy habitual, cada vez sufren más ciclistas.
Igor Arrieta, emocionado: “Ha sido increíble; me decían desde el coche que tirara, que pasaba a Eulálio”
El ciclista navarro del equipo UAE ha ganado la quinta etapa del Giro de Italia de 2026, en Potenza, después de un tramo final que ha tenido de todo: caídas, una confusión de Arrieta, y, para terminar, el esprint.
Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!
Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
El navarro Igor Arrieta se sobrepone a todos los despropósitos y se impone al portugués Eulálio en Potenza
Ambos escapados se han caído en los kilómetros finales y el de Uharte Arakil se ha equivocado en el recorrido, perdiendo metros con respecto al portugués, pero ha sabido sobreponerse a todas las dificultades para adjudicarse la victoria. Eulálio se ha enfundado la maglia rosa de líder.
Narváez el más poderoso en el esprint de Cosenza, y Ciccone nueva maglia rosa
En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido Narváez, en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular.