Sexta etapa
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Un espectador pone en riesgo a varios ciclistas del Giro de Italia, en una rotonda, en la sexta etapa

Jokabide onartezina Giroan
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Euskaraz irakurri: Ikusle batek arriskuan jarri ditu Italiako Giroko hainbat txirrindulari, biribilgune batean, seigarren etapan
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KIROLAK EITB

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En el transcurso de la jornada, cuando los ciclistas han pasado por una rotonda, un espectador que seguía la carrera ha accedido a la carretera, ha tocado a algunos corredores y ha amenazado, incluso, con provocar su caída.

Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

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