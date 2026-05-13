5ª etapa
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Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!

Igor Arrieta helmugan Giroa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren erorikoa, Eulalioren erorikoa, Arrietaren nahastea… eta garaipena!
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.

Ciclismo UCI World Tour Igor Arrieta Giro de Italia

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