Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!
Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
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El navarro Igor Arrieta se sobrepone a todos los despropósitos y se impone al portugués Eulálio en Potenza
Ambos escapados se han caído en los kilómetros finales y el de Uharte Arakil se ha equivocado en el recorrido, perdiendo metros con respecto al portugués, pero ha sabido sobreponerse a todas las dificultades para adjudicarse la victoria. Eulálio se ha enfundado la maglia rosa de líder.
Narváez el más poderoso en el esprint de Cosenza, y Ciccone nueva maglia rosa
En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido Narváez, en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular.
Último kilómetro de la cuarta etapa del Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) ha cruzado la meta con autoridad para ganar la cuarta etapa del Giro de Italia, superando a Orluis Aular. El italiano Giulio Ciccone se ha hecho con la maglia rosa de líder tras cruzar la meta en tercera posición.
Analizamos las concentraciones de altura con Xabier Usabiaga
Han pasado años desde que todos y cada uno de los equipos y ciclistas realizan concentraciones de altura. Xabier Usabiaga nos ha explicado en el programa “Ez da Giro” qué son y, en concreto, qué coste tienen. (Vídeo en Euskera)
Paul Magnier firma un doblete adjudicándose la victoria en la tercera etapa del Giro
El ciclista francés se ha impuesto en un ajustado esprint en Sofía tras neutralizase una larga fuga en los últimos metros de la etapa. Thomas Silva conserva el liderato.
Último kilómetro de la tercera etapa del Giro de Italia
La 3ª etapa del Giro de Italia también ha tenido un final muy ajustado. El pelotón ha cazado en el último kilómetro la escapada del día y en el sprint de los últimos metros se ha impuesto Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo ha sido Jonathan Milán (Lidl-Trek) y tercero Dylan Groenewegen (Unibet).
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Igor Arrieta sobre la caída de la segunda etapa del Giro
El ciclista vasco Igor Arrieta (UAE) ha hablado sobre la gran caída que ha habido en la segunda etapa del Giro de Italia, en el que se han visto envueltos algunos compañeros de equipo.
Escapada de la segunda etapa del Giro y apretado sprint final
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).