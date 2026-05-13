Los corredores han estado acompañados por la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 kilómetros. Un grupo de 13 corredores ha formado la escapada del día, entre ellos, el navarro Igor Arrieta (UEA). A 60 kilómetros de meta, los escapados contaban con unos dos minutos de diferencia.

Además, el ciclista de Uharte Arakil ha demarrado del grupo de escapados a 62 kilómetros de meta, dispuesto a apurar sus opciones de victoria en solitario, y erigiéndose en uno de los protagonistas de la jornada. La diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores rondaba el minuto en la ascensión a Montagna Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% de media, 2º categoría).

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que también había saltado del grupo perseguidor, ha echado mano al corredor navarro a falta de poco más de dos kilómetros para coronar el puerto. Ambos han coronado juntos la dificultad del día con el pelotón principal a dos minutos escasos.

Caídas de los dos escapados

Los dos aventureros han aguantado en cabeza hasta el final de etapa, pero Igor Arrieta se ha caído a unos 13 kilómetros de meta, cuando enlazaba varias curvas seguidas en descenso. A pesar del infortunio, el de Uharte Arakil no se ha dado por vencido y ha intentado volver a atrapar al ciclista del equipo Bahrein, que también se ha ido al suelo minutos después, lo que ha posibilitado la caza de Igor. Así, el bravo corredor navarro le ha echado mano acto seguido, a seis de meta.