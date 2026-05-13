El navarro Igor Arrieta se sobrepone a todos los despropósitos y se impone al portugués Eulálio en Potenza
Ambos escapados se han caído en los kilómetros finales y el de Uharte Arakil se ha equivocado en el recorrido, perdiendo metros con respecto al portugués, pero ha sabido sobreponerse a todas las dificultades para adjudicarse la victoria. Eulálio se ha enfundado la maglia rosa de líder.
El navarro Igor Arrieta (UAE) se ha impuesto en la quinta etapa del Giro de Italia disputada este miércoles tras una larga fuga. El de Uharte Arakil ha superado en los últimos metros al portugués Afonso Eulálio (Bahrain) tras una tremenda lucha de ambos ciclistas. Sin embargo, Eulalio, que empezó la etapa a 1:11 minutos del líder Giulio Ciccone, no se ha ido con las manos vacías, ya que se ha enfundado la maglia rosa de líder.
Los corredores han estado acompañados por la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 kilómetros. Un grupo de 13 corredores ha formado la escapada del día, entre ellos, el navarro Igor Arrieta (UEA). A 60 kilómetros de meta, los escapados contaban con unos dos minutos de diferencia.
Además, el ciclista de Uharte Arakil ha demarrado del grupo de escapados a 62 kilómetros de meta, dispuesto a apurar sus opciones de victoria en solitario, y erigiéndose en uno de los protagonistas de la jornada. La diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores rondaba el minuto en la ascensión a Montagna Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% de media, 2º categoría).
El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que también había saltado del grupo perseguidor, ha echado mano al corredor navarro a falta de poco más de dos kilómetros para coronar el puerto. Ambos han coronado juntos la dificultad del día con el pelotón principal a dos minutos escasos.
Caídas de los dos escapados
Los dos aventureros han aguantado en cabeza hasta el final de etapa, pero Igor Arrieta se ha caído a unos 13 kilómetros de meta, cuando enlazaba varias curvas seguidas en descenso. A pesar del infortunio, el de Uharte Arakil no se ha dado por vencido y ha intentado volver a atrapar al ciclista del equipo Bahrein, que también se ha ido al suelo minutos después, lo que ha posibilitado la caza de Igor. Así, el bravo corredor navarro le ha echado mano acto seguido, a seis de meta.
Los dos gladiadores han llegado con los culotes rasgados y magullados a los últimos kilómetros. A dos kilómetros de meta el de UAE se ha confundido en una bifurcación del recorrido, y ha vuelto a perder de vista al portugués. Cuando parecía que la victoria se le esfumaba, ha sacado fuerzas de flaqueza para superar en los últimos metros al de Bahrein.
Igor Arrieta (UAE), ganador de etapa en el Giro
No sé qué decir, esta victoria significa mucho para mi
"No sé muy bien qué decir. Estoy muy, muy feliz de haber conseguido esta victoria, significa mucho para mí, sobre todo por la caída que eliminó a tres compañeros en la segunda etapa", ha dicho el navarro al llegar a la meta.
"No pensé que tuviera todo perdido después de la caída, necesitaba intentarlo hasta el final. Después de la dura etapa que hicimos nunca se sabe. Estaba completamente agotado en los últimos kilómetros, pero sabía que Eulálio también lo estaba, y ambos merecíamos la victoria, pero al final la conseguí yo", ha explicado.
"Cuando perdí a Eulálio en los últimos dos kilómetros pensé "es imposible", pero seguí presionando, vi que no podía ir más rápido que yo, y entonces, cuando lo alcancé, pensé 'joder, quizás pueda ganar una etapa'", ha concluido.
Este jueves se disputa la sexta etapa entre Paestum y Nápoles, de 141 km de recorrido.
Te puede interesar
Los locos últimos kilómetros de la etapa que ha ganado Igor Arrieta: caída del navarro, caída de Eulálio, confusión de Arrieta… ¡y victoria!
Los últimos trece kilómetros de la quinta etapa del Giro de Italia de 2026 han sido de infarto: Igor Arrieta, que iba escapado con Alfonso Eulálio, se ha caído; luego, se ha caído Eulálio; a falta de muy poco, el navarro se ha equivocado de camino; y, al final, el de Uharte Arakil ha atrapado al portugués y se ha hecho brillantemente con el triunfo.
Narváez el más poderoso en el esprint de Cosenza, y Ciccone nueva maglia rosa
En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido Narváez, en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular.
Último kilómetro de la cuarta etapa del Giro de Italia
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) ha cruzado la meta con autoridad para ganar la cuarta etapa del Giro de Italia, superando a Orluis Aular. El italiano Giulio Ciccone se ha hecho con la maglia rosa de líder tras cruzar la meta en tercera posición.
Analizamos las concentraciones de altura con Xabier Usabiaga
Han pasado años desde que todos y cada uno de los equipos y ciclistas realizan concentraciones de altura. Xabier Usabiaga nos ha explicado en el programa “Ez da Giro” qué son y, en concreto, qué coste tienen. (Vídeo en Euskera)
Paul Magnier firma un doblete adjudicándose la victoria en la tercera etapa del Giro
El ciclista francés se ha impuesto en un ajustado esprint en Sofía tras neutralizase una larga fuga en los últimos metros de la etapa. Thomas Silva conserva el liderato.
Último kilómetro de la tercera etapa del Giro de Italia
La 3ª etapa del Giro de Italia también ha tenido un final muy ajustado. El pelotón ha cazado en el último kilómetro la escapada del día y en el sprint de los últimos metros se ha impuesto Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo ha sido Jonathan Milán (Lidl-Trek) y tercero Dylan Groenewegen (Unibet).
Adam Yates se une a Marc Soler y Jay Vine y abandona el Giro de Italia
El británico del UAE no ha tomado la salida de la tercera etapa del Giro de Italia después de presentar síntomas retardados de conmoción cerebral tras la multitudinaria caída del sábado, un accidente que también dejó fuera de carrera a sus compañeros Marc Soler y Jay Vine.
Igor Arrieta sobre la caída de la segunda etapa del Giro
El ciclista vasco Igor Arrieta (UAE) ha hablado sobre la gran caída que ha habido en la segunda etapa del Giro de Italia, en el que se han visto envueltos algunos compañeros de equipo.
Escapada de la segunda etapa del Giro y apretado sprint final
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).