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El navarro Igor Arrieta se sobrepone a todos los despropósitos y se impone al portugués Eulálio en Potenza

Ambos escapados se han caído en los kilómetros finales y el de Uharte Arakil se ha equivocado en el recorrido, perdiendo metros con respecto al portugués, pero ha sabido sobreponerse a todas las dificultades para adjudicarse la victoria. Eulálio se ha enfundado la maglia rosa de líder.

Potenza (Italy), 13/05/2026.- Spanish rider Igor Arrieta of UAE Team Emirates XRG celebrates winning the 5th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 203 km from Praia a Mare to Potenza, Italy, 13 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Igor Arrieta (UAE), en la línea de meta. Foto: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El navarro Igor Arrieta (UAE) se ha impuesto en la quinta etapa del Giro de Italia disputada este miércoles tras una larga fuga. El de Uharte Arakil ha superado en los últimos metros al portugués Afonso Eulálio (Bahrain) tras una tremenda lucha de ambos ciclistas. Sin embargo, Eulalio, que empezó la etapa a 1:11 minutos del líder Giulio Ciccone, no se ha ido con las manos vacías, ya que se ha enfundado la maglia rosa de líder.

Potenza (Italy), 13/05/2026.- Spanish rider Igor Arrieta of UAE Team Emirates XRG celebrates winning the 5th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 203 km from Praia a Mare to Potenza, Italy 13 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
18:00 - 20:00
Victoria del navarro Igor Arrieta en Potenza

Los corredores han estado acompañados por la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia disputada entre Praia a Mare y Potenza, de 203 kilómetros. Un grupo de 13 corredores ha formado la escapada del día, entre ellos, el navarro Igor Arrieta (UEA). A 60 kilómetros de meta, los escapados contaban con unos dos minutos de diferencia.

Además, el ciclista de Uharte Arakil ha demarrado del grupo de escapados a 62 kilómetros de meta, dispuesto a apurar sus opciones de victoria en solitario, y erigiéndose en uno de los protagonistas de la jornada. La diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores rondaba el minuto en la ascensión a Montagna Grande di Viggiano (6,6 km al 9,2% de media, 2º categoría).

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), que también había saltado del grupo perseguidor, ha echado mano al corredor navarro a falta de poco más de dos kilómetros para coronar el puerto. Ambos han coronado juntos la dificultad del día con el pelotón principal a dos minutos escasos.

Caídas de los dos escapados

Los dos aventureros han aguantado en cabeza hasta el final de etapa, pero Igor Arrieta se ha caído a unos 13 kilómetros de meta, cuando enlazaba varias curvas seguidas en descenso. A pesar del infortunio, el de Uharte Arakil no se ha dado por vencido y ha intentado volver a atrapar al ciclista del equipo Bahrein, que también se ha ido al suelo minutos después, lo que ha posibilitado la caza de Igor. Así, el bravo corredor navarro le ha echado mano acto seguido, a seis de meta.

18:00 - 20:00
Caída de Igor Arrieta

Los dos gladiadores han llegado con los culotes rasgados y magullados a los últimos kilómetros. A dos kilómetros de meta el de UAE se ha confundido en una bifurcación del recorrido, y ha vuelto a perder de vista al portugués. Cuando parecía que la victoria se le esfumaba, ha sacado fuerzas de flaqueza para superar en los últimos metros al de Bahrein.

Igor Arrieta (UAE), ganador de etapa en el Giro

No sé qué decir, esta victoria significa mucho para mi

"No sé muy bien qué decir. Estoy muy, muy feliz de haber conseguido esta victoria, significa mucho para mí, sobre todo por la caída que eliminó a tres compañeros en la segunda etapa", ha dicho el navarro al llegar a la meta.

"No pensé que tuviera todo perdido después de la caída, necesitaba intentarlo hasta el final. Después de la dura etapa que hicimos nunca se sabe. Estaba completamente agotado en los últimos kilómetros, pero sabía que Eulálio también lo estaba, y ambos merecíamos la victoria, pero al final la conseguí yo", ha explicado.

Igor Arrieta (adierazpenak)
18:00 - 20:00
Declaraciones de un emocionado Igor Arrieta

"Cuando perdí a Eulálio en los últimos dos kilómetros pensé "es imposible", pero seguí presionando, vi que no podía ir más rápido que yo, y entonces, cuando lo alcancé, pensé 'joder, quizás pueda ganar una etapa'", ha concluido.

Este jueves se disputa la sexta etapa entre Paestum y Nápoles, de 141 km de recorrido.

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Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren erorikoa, Eulalioren erorikoa, Arrietaren nahastea… eta garaipena!
Igor Arrieta UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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