Narváez el más poderoso en el esprint de Cosenza, y Ciccone nueva maglia rosa
El protagonismo de los corredores latinoamericanos ha continuado en el Giro de Italia con el triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) en la cuarta etapa disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros, por delante del venezolano Orluis Aular (Movistar). El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que ha arrebatado la maglia rosa al uruguayo Guillermo Thomas Silva, es el nuevo líder de la clasificación general.
En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido el Lagarto Jhonatan Narváez (Playòn de San Francisco, 29 años), en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular, quien ha tenido de conformarse con la segunda plaza, por delante del nuevo líder, Giulio Ciccone.
El triple campeón nacional de Ecuador, quien ya había alzado los brazos en los Giros de 2020 y 2024, ha firmado el triplete in extremis, con un tiempo de 3h.08.47. Un premio para su equipo, mermado gravemente al perder por la caída de Bulgaria a sus líderes de la general, Adam Yates y Jay Vine.
En la general se ha despedido Guillermo Thomas Silva de la maglia rosa en la primera etapa del Giro en su territorio natural. El uruguayo pronto cedió y ha llegado a meta a más de 12 minutos del ganador.
La prenda mágica se la ha enfundado Giulio Ciccone, con 4 segundos de ventaja sobre el suizo Jan Christen, el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). En el top ten Enric Mas es octavo a 10 segundos y Markel Beloki (EF Education) también a 10.
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Escapada de la segunda etapa del Giro y apretado sprint final
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro
A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.
Fuerte caída en la segunda etapa del Giro de Italia
En la segunda etapa del Giro de Italia también se ha producido una fuerte caída. A falta de 23 kilómetros para la meta, un ciclista ha resbalado y al caer al suelo ha provocado la caída de otros, entre ellos Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee y Santiago Buitrago. Muchos han recibido un fuerte golpe y han necesitado atención médica.