En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido el Lagarto Jhonatan Narváez (Playòn de San Francisco, 29 años), en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular, quien ha tenido de conformarse con la segunda plaza, por delante del nuevo líder, Giulio Ciccone.

El triple campeón nacional de Ecuador, quien ya había alzado los brazos en los Giros de 2020 y 2024, ha firmado el triplete in extremis, con un tiempo de 3h.08.47. Un premio para su equipo, mermado gravemente al perder por la caída de Bulgaria a sus líderes de la general, Adam Yates y Jay Vine.