Cuarta etapa
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Narváez el más poderoso en el esprint de Cosenza, y Ciccone nueva maglia rosa

En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido Narváez, en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular.
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Jhonatan Narváez en el podio. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Jhonatan Narvaezek irabazi du Italiako Giroko laugarren etapa, eta Cicconek maglia arrosa jantzi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El protagonismo de los corredores latinoamericanos ha continuado en el Giro de Italia con el triunfo del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) en la cuarta etapa disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros, por delante del venezolano Orluis Aular (Movistar). El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), que ha arrebatado la maglia rosa al uruguayo Guillermo Thomas Silva, es el nuevo líder de la clasificación general.

12 May 2026, Italy, Cosenza: Ecuadorian cyclist Manuel Jhonatan Narvaez of UAE Team Emirates XRG cheers as he reaches the finish lin during, Stage 4 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Catanzaro to Cosenza. Photo: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA 12/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Último kilómetro de la cuarta etapa

En una llegada disputada y con pocos velocistas puros en la pelea, el más fuerte en el reducido esprint ha sido el Lagarto Jhonatan Narváez (Playòn de San Francisco, 29 años), en pugna hasta el último metro con el venezolano Aular, quien ha tenido de conformarse con la segunda plaza, por delante del nuevo líder, Giulio Ciccone.

El triple campeón nacional de Ecuador, quien ya había alzado los brazos en los Giros de 2020 y 2024, ha firmado el triplete in extremis, con un tiempo de 3h.08.47. Un premio para su equipo, mermado gravemente al perder por la caída de Bulgaria a sus líderes de la general, Adam Yates y Jay Vine.

En la general se ha despedido Guillermo Thomas Silva de la maglia rosa en la primera etapa del Giro en su territorio natural. El uruguayo pronto cedió y ha llegado a meta a más de 12 minutos del ganador.

La prenda mágica se la ha enfundado Giulio Ciccone, con 4 segundos de ventaja sobre el suizo Jan Christen, el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). En el top ten Enric Mas es octavo a 10 segundos y Markel Beloki (EF Education) también a 10.

 

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Vídeo: Último kilómetro de la cuarta etapa del Giro de Itailia ganada por Jhonatan Narvaez
UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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