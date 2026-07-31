Ciclismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

EN DIRECTO: Tour de Francia, 2ª etapa (Aigle-Ginebra, 147.9 km)

Publicidad
Txirrindularitza Emakumezkoen Frantziako Tourra 2026
18:00 - 20:00
días
horas
minutos
segundos
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Txirrindularitza Emakumezkoen Frantziako Tourra 2026
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra: 2. etapa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Emisión en directo de la segunda etapa del Tour de Francia: Aigle-Ginebra (147,9 km).

Ciclismo Tour de Francia 2026

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X