EN DIRECTO: Tour de Francia, 2ª etapa (Aigle-Ginebra, 147.9 km)
Emisión en directo de la segunda etapa del Tour de Francia: Aigle-Ginebra (147,9 km).
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La carrera se emitirá en directo en ETB1 y en kirolakeitb.eus.
Laboral Kutxa-Euskadi viaja al Tour con aspiraciones “renovadas"
La escuadra vasca, con tres ciclistas vascas en sus filas, está camino de Lausane, donde arrancará el Tour de Francia de este año, que será el tercero para este equipo. Usoa Ostolaza estará escoltada por otras seis corredoras para intentar acabar en los puestos de honor de la carrera. Por su parte, Naia Amondarain debutará en la Grand Boucle.
Perfiles y recorridos de todas las etapas del Tour de Francia femenino de 2026
El 5º Tour de Francia femenino se disputará entre el 1 y el 9 de agosto, y comenzará en Lausana y concluirá en Niza. La carrera va a ser emitida, en directo, por kirolakeitb.eus y ETB.
El podium del Tour de Francia 2026
Revive cómo ha sido la ceremonia de entrega de premios en el podium del Tour de Francia de 2026.
Declaraciones de Aranburu y Azparren, recién finalizado el Tour de Francia
Hemos estado con Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren, una vez finalizada la última etapa del Tour de Francia. Aseguran que la carrera ha ido bien y nos cuentan su experiencia.
Los mejores momentos de la 21ª etapa del Tour de Francia
La última etapa del Tour de Francia 2026 ha dejado momentos espectaculares. En las tres subidas que han realizado en Montmartre se ha podido ver un apretado duelo entre los favoritos, especialmente entre Pogacar y Van der Poel. Vuelve a ver aquí los mejores momentos de la etapa.
Van der Poel se hace con la última etapa y Pogacar con el Tour
El ciclista del Alpecin atacó en la última subida al Cote de la butte Montmartre junto con Tadej Pogacar, ganador de la edición del 2026 de la Ronda Gala, y aunque parecía que se iba a quedar sin fuerzas a pocos metros de la meta, finalemente la victoria ha sido suya. Philpsen y Pedersen han estado muy cerca de arrebatarle la gloria en un final muy emocionante.
¿Cómo ha sido la actuación de los ciclistas vascos en el Tour?
Los ciclistas vascos Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren han participado en la edición 2026 del Tour de Francia. Tras competir durante tres semanas en la carrera más importante del mundo, los tres representantes vascos han completado la Grande Boucle cumpliendo con el trabajo establecido dentro de la estrategia de sus respectivos equipos.
El Tour de Francia recorta 44 kilómetros su última etapa por los incendios
La organización reduce de 133 a 89 kilómetros la jornada final del Tour debido a los graves incendios que afectan a varias zonas de Francia.