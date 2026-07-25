20ª ETAPA
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Revive los mejores momentos de la emocionante lucha entre Carapaz y Kuss en el final de la etapa 20 del Tour

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LE BOURG D'OISANS (France), 25/07/2026.- (L-R) Spanish cyclist Juan Ayuso of Lidl-Trek, Polka Dot Jersey best climber Danish cyclist Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost, and US cyclist Sepp Kuss of Team Visma | Lease a Bike in action during Stage 20 of the Tour de France, a 170.9 km route from Le Bourg d'Oisans to Alpe d'Huez, France, 25 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
Carapaz y Kuss han protagonizado una emocionante lucha en los kilómetros finales. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Ikusi berriro Carapazen eta Kussen arteko borroka zirraragarriaren unerik onenak, Tourreko 20. etaparen amaieran
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KIROLAK EITB

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El norteamericano cogía ventaja cuando faltaban 24 kilómetros para el final, pero el combativo ecuatoriano no se ha rendido, y finalmente ha encontrado el premio tras las dos caídas de Kuss.

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