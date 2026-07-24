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Pogacar destroza el legendario récord de Pantani en Alpe d'Huez y deja sentenciado el Tour

Con un ataque estratosférico a 11 kilómetros de la cima, el esloveno ha cruzado la meta en solitario por delante de Richard Carapaz y Lenny Martinez. Además de sentenciar el Tour de Francia 2026, el maillot amarillo ha batido la histórica marca de ascensión que Marco Pantani impuso en 1995, firmando una de las mayores exhibiciones de la época moderna.
(France), 24/07/2026.- Slovenian cyclist Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG celebrates winning Stage 19 of the Tour de France over 127.9km from Gap to Alpe d'Huez, France, 24 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Tadej Pogacar llega a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Pogacarrek Pantaniren errekorra hautsi du Alpe d 'Huezen Tourra erabakita uzteko
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

El esloveno Tadej Pogacar ha logrado su quinta victoria en este Tour de Francia al imponerse en la prestigiosa etapa con final en Alpe d’Huez, a falta de dos días para la llegada a París. El ciclista del UAE Team Emirates refuerza así su condición de gran favorito para conquistar su quinto Tour de Francia consecutivo.

Pogacar se ha impuesto al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa del día anterior y uno de los supervivientes de la escapada.  Además,  el esloveno ha superado el tiempo de Marco Pantani en la ascensión a Alpe d'Huez, estableciendo una nueva referencia en una de las subidas más emblemáticas del ciclismo.

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. El ecuatoriano se ha filtrado en la fuga inicial y ha atacado en varias ocasiones durante la subida a Alpe d'Huez, pero Pogacar ha logrado neutralizarlo a solo 1,8 kilómetros de la meta. Carapaz ha terminado tercero y, además, ha reforzado su liderato en la clasificación de la montaña, con 91 puntos, uno más que Pogacar y siete más que Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).

En la clasificación general, Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha consolidado la segunda posición, a 7:11 del líder. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) también ha dado un paso importante hacia el podio al aventajar en cinco segundos a Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), y ahora es tercero a 9:42, mientras que el francés ocupa la cuarta plaza a 10:06.

La etapa ha estado marcada desde el inicio por la lucha para formar la escapada y por la batalla por los maillots verde y de la montaña. Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vuelto a entrar en la fuga y se ha impuesto en el esprint intermedio de Le Périer, sumando 25 puntos y aumentando su ventaja sobre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) en la lucha por el maillot verde.

Carapaz ha lanzado su primer ataque a unos nueve kilómetros de la cima y Lenny Martínez (Bahrain-Victorious) ha conseguido seguirle. Por detrás, Pogacar ha iniciado una persecución que parecía complicada, ya que los fugados mantenían más de dos minutos de ventaja. Con la ayuda inicial de su compañero Adam Yates, el líder del Tour ha comenzado a recortar diferencias a gran velocidad y ha recuperado más de tres minutos en poco más de doce kilómetros.

A falta de poco más de tres kilómetros, Carapaz ha vuelto a atacar y se ha separado de Martínez, pero Pogacar ya estaba muy cerca. El esloveno ha alcanzado primero al francés y después al ecuatoriano, y los tres han afrontado juntos los últimos kilómetros. Dentro del último kilómetro, Pogacar ha lanzado un nuevo ataque, ha abierto un pequeño hueco y ha sentenciado la etapa con una nueva exhibición.

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El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
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