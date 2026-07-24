Pogacar destroza el legendario récord de Pantani en Alpe d'Huez y deja sentenciado el Tour

La etapa ha estado marcada desde el inicio por la lucha para formar la escapada y por la batalla por los maillots verde y de la montaña. Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vuelto a entrar en la fuga y se ha impuesto en el esprint intermedio de Le Périer, sumando 25 puntos y aumentando su ventaja sobre Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) en la lucha por el maillot verde.

Carapaz ha lanzado su primer ataque a unos nueve kilómetros de la cima y Lenny Martínez (Bahrain-Victorious) ha conseguido seguirle. Por detrás, Pogacar ha iniciado una persecución que parecía complicada, ya que los fugados mantenían más de dos minutos de ventaja. Con la ayuda inicial de su compañero Adam Yates, el líder del Tour ha comenzado a recortar diferencias a gran velocidad y ha recuperado más de tres minutos en poco más de doce kilómetros.

A falta de poco más de tres kilómetros, Carapaz ha vuelto a atacar y se ha separado de Martínez, pero Pogacar ya estaba muy cerca. El esloveno ha alcanzado primero al francés y después al ecuatoriano, y los tres han afrontado juntos los últimos kilómetros. Dentro del último kilómetro, Pogacar ha lanzado un nuevo ataque, ha abierto un pequeño hueco y ha sentenciado la etapa con una nueva exhibición.