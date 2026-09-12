Mikel Landa se corona en el Collado del Alguacil y el ‘landismo’ vuelve a rugir en La Vuelta

El joven ciclista del Bahrain-Victorious se ha adjudicado la victoria en la etapa reina de la 81ª Vuelta a España, en una jornada en que Mas ha aumentado en 27 segundos su ventaja con respecto a Primoz Roglic y a Felix Gall. Urko Berrade y Pello Bilbao han estado en la escapada del día, y han firmado una excelente actuación.