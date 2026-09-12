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Mikel Landa se corona en el Collado del Alguacil y el ‘landismo’ vuelve a rugir en La Vuelta

El ciclista de Murgia ha ganado este sábado la 20ª y penúltima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil.
LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- Varios corredores durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón
Mikel Landa. Foto: Europa Press archivo
Euskaraz irakurri: Mikel Landa Sheriffaren lepoan gailentzen da eta "landismoa" La Vueltan orroka
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

AVANCE

El ciclista vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ha ganado este sábado la 20ª y penúltima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil, en cuya cima el balear Enric Mas (Movistar Team) ha tenido que defender su liderato en la clasificación general.

Vuelta a España

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