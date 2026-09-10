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Küng gana la contrarreloj y Mas mantiene el liderato

Enric Mas conserva el maillot rojo en la contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la que Primoz Roglic ha recortado distancias, pero no lo suficiente para poner en peligro el liderato. Stefan Küng se ha impuesto en la etapa con el mejor tiempo.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 10/09/2026.-El ciclista suizo Stefan Küng, del Tudor Pro Cycling Team, durante la decimoctava etapa de La Vuelta a España, una contrarreloj de 32,1 km entre el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, este jueves. EFE/ Javier Lizón
Stefan Küng durante la 18ª etapa de la Vuelta a España. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Küngek irabazi du erlojupekoa eta Masek lidergoa mantendu du
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Roglic ha comenzado la jornada con intención de recortar distancias y ha marcado un ritmo superior al de Mas durante la primera mitad del recorrido. En el primer punto de control, ha aventajado al líder en casi 22 segundos, una diferencia que después ha aumentado hasta superar los 36 segundos en el segundo paso. Mientras tanto, Felix Gall ha perdido terreno y ha empezado a alejarse de la pelea por las primeras posiciones de la general.

Sin embargo, Mas ha acelerado en el tramo final y ha conseguido recortar la diferencia. El ciclista del Movistar Team ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 36:14, mientras Roglic lo ha hecho en 35:41, lo que le ha permitido recuperar 33 segundos en la clasificación. El esloveno ha terminado segundo en la general, pero se ha quedado a 1:37 del español, mientras Gall ha caído hasta la tercera posición a 3:01 del líder.

Por delante de los favoritos, Küng ha realizado una gran contrarreloj y ha mantenido el mejor tiempo hasta el final. El suizo ha ganado la etapa con 35:22, por delante de Callum Thornley y João Almeida. Con solo tres etapas por disputar, Mas ha salido reforzado de Jerez y afrontará el regreso a la montaña con una ventaja todavía importante sobre Roglic.

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Ciclistas de La Vuelta salen en la etapa de contrarreloj desde la plaza de toros del Puerto de Santa María. A 10 de septiembre de 2026, Cádiz (Andalucía, España). La provincia de Cádiz acoge este jueves, 10 de septiembre, la 18ª etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre.
18:00 - 20:00
Resumen de la 18ªetapa
UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España

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