Matthew Brennan no falla en Sevilla y obtiene su quinto triunfo en la Vuelta a España

El ciclista británico del Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la decimoctava etapa de la Vuelta a España de 2026, al esprint, en Sevilla, este miércoles, en una jornada en la que el corredor español del Movistar Enric Mas no ha tenido grandes problemas para mantener el maillot rojo de líder de la clasificación general, en la que no ha habido cambios.

Ha sido una etapa con tres protagonistas principales: por un lado, por supuesto, Brennan, que suma ya cinco victorias de etapa en esta 81ª edición de la carrera, para un total de siete de su equipo; pero también hay que destacar el trabajo realizado por Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) y Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), que se han fugado prácticamente desde el inicio de la jornada y han completado casi todo el día juntos en cabeza. De hecho, Paleni no ha sido atrapado por el pelotón hasta que quedaban tres kilómetros para la meta, ya en las calles de Sevilla.

El jueves, en la decimoctava etapa, la Vuelta a España de 2026 va a vivir un día clave: llega la contrarreloj, de 32,1 kilómetros, entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Todas las miradas apuntan a Primoz Roglic, que tratará de recortar tiempo al líder Enric Más, con Felix Gall, que es por el momento segundo en la general, también atento.