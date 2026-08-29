Pogacar sufre una dura caída y abandona la Vuelta

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, se ha retirado de la carrera en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.

Pogacar se ha subido a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder ha hecho un gesto negativo y ha optado por el abandono.

Según uno de los médicos de la carrera, el esloveno sufre un traumatismo craneoencefálico y "una fractura y luxación de clavícula" izquierda. Será sometido a pruebas radiológicas para determinar sus lesiones.