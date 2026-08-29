Pogacar sufre una dura caída y abandona la Vuelta
Según uno de los médicos de la carrera, el esloveno sufre un traumatismo craneoencefálico y "una fractura y luxación de clavícula" izquierda. Será sometido a pruebas radiológicas para determinar sus lesiones.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, se ha retirado de la carrera en el trascurso de la octava etapa tras sufrir una dura caída a 32 km de meta.
Pogacar se ha subido a una ambulancia con daños evidentes en la clavícula izquierda. Tras ser atendido en la carretera por los médicos de carrera, el propio líder ha hecho un gesto negativo y ha optado por el abandono.
Según uno de los médicos de la carrera, el esloveno sufre un traumatismo craneoencefálico y "una fractura y luxación de clavícula" izquierda. Será sometido a pruebas radiológicas para determinar sus lesiones.
Es el primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas.
Un accidente penoso para el quíntuple ganador del Tour de Francia, quien era el único y evidente favorito para adjudicarse esta 81ª edición de la Vuelta.
Después de tres victorias de etapa y una ventaja en la general de 3.50 minutos sobre el español Enric Mas y de 4.50 sobre su compatriota Primoz Roglic, Pogacar estaba en camino de apuntarse al 'club' de los 8 corredores que han ganado las tres grandes vueltas por etapas.
Pogacar ha tratado de volver a la bicicleta, pero el hombro izquierdo ensangrentado reflejaba la importancia de la lesión del doble campeón mundial. Finalmente, ha subido a una ambulancia camino de un hospital en Valencia.
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