8ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mas nuevo líder tras el abandono de Pogacar, en una jornada coronada por Coquard

La octava etapa de La Vuelta ha dejado un vuelco histórico en la carrera. Tadej Pogacar, líder y gran favorito al triunfo final, se ha visto obligado a abandonar tras sufrir una dura caída a 32 kilómetros de la meta, dejando el liderato en manos de Enric Mas. En un final caótico, Bryan Coquard se ha impuesto al esprint por delante de Mads Pedersen y Jordi Meeus.

XERACO (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista francés Bryan Coquard (2d), del Cofidis, se impone al sprint en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros. EFE/Javier Lizón
Coquard gana al esprint. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mas da lider berria, Pogacarrek lasterketa utzi eta Coquardek eskuratu duen etapan
KIROLAK EITB LOGO

L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

La octava etapa de La Vuelta a España 2026, disputada este sábado 29 de agosto entre Puçol y Xeraco sobre un recorrido de 171 kilómetros, ha provocado un vuelco histórico en la carrera tras el dramático abandono de Tadej Pogacar.

El corredor esloveno del UAE Team Emirates ha sufrido una fuerte caída a falta de 32 kilómetros para la línea de meta, en la que ha impactado con dureza en la cara y en el hombro izquierdo. Como consecuencia del accidente, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura de clavícula izquierda, por lo que ha tenido que retirarse de la carrera.

El abandono del líder y máximo favorito ha cambiado por completo la clasificación general. Enric Mas, corredor del Movistar Team, ha pasado a ocupar el primer puesto y ha recibido el maillot rojo de líder. El catalán ha aventajado en un minuto a Primoz Roglic y en 1 minuto y 11 segundos a Felix Gall.

Publicidad
XERACO (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista francés Bryan Coquard (2d), del Cofidis, se impone al sprint en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00

En la etapa, el francés Bryan Coquard, del equipo Cofidis, ha conseguido la victoria al esprint, en un final caótico, con la caída de varios corredores. Coquard ha completado los 171 kilómetros en 3 horas, 47 minutos y 6 segundos, a una velocidad media de 45,2 km/h. Mads Pedersen ha terminado segundo y Jordi Meeus ha ocupado la tercera posición.

La caída de Pogacar ha marcado una jornada dramática y ha reconfigurado por completo la lucha por la clasificación general de La Vuelta.

La competición continuará este domingo con una etapa de montaña especialmente exigente y llegada al Alto de Aitana, una jornada que puede empezar a definir quiénes son los grandes candidatos a vestir de rojo en Madrid.

Vuelta a España
No hay resultados a mostrar.
UCI World Tour Tadej Pogacar Vuelta a España

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X