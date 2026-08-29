La octava etapa de La Vuelta a España 2026, disputada este sábado 29 de agosto entre Puçol y Xeraco sobre un recorrido de 171 kilómetros, ha provocado un vuelco histórico en la carrera tras el dramático abandono de Tadej Pogacar.

El corredor esloveno del UAE Team Emirates ha sufrido una fuerte caída a falta de 32 kilómetros para la línea de meta, en la que ha impactado con dureza en la cara y en el hombro izquierdo. Como consecuencia del accidente, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura de clavícula izquierda, por lo que ha tenido que retirarse de la carrera.