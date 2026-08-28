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Leknessund gana en la cima de Valdelinares y Pogacar sigue líder de la Vuelta

Segundo ha sido otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y tercero el belga Wout Van Aert, a 47.
ARAMÓN VALDELINARES (TERUEL), 28/08/2026.-El ciclista noruego Andreas Leknessund celebra su victoria en la séptima etapa de La Vuelta a España, un recorrido de 150 kilómetros que une las localidades de Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares. EFE/Javier Lizón
Tobias Johannessen, entrando en meta. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Leknessundek irabazi du Valdelinareseko gailurrean eta Pogacarrek lider jarraitzen du Vueltan
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El ciclista Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) se ha impuesto este viernes en solitario en la 7ª etapa de La Vuelta 2026, de media montaña y 149,8 kilómetros de recorrido entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, en la que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) aumentó su distancia como líder de la carrera y Enric Mas (Movistar Team) consolidó la segunda posición en la clasificación general.

Leknessund tuvo el privilegio de ser el ganador de la primera etapa de La Vuelta 2026 en la que triunfó la fuga. El noruego, que estrena su palmarés de victoria en una grande, remató una escapada iniciada desde prácticamente el primer kilómetro de la etapa, en la que tuvo a su compatriota y compañero de equipo Tobias Halland Johannessen, que completó el doblete del Uno-X Mobility, y Wout van Aert, tercero, como principales compañeros de escapada.

En cuanto a la clasificación general, Pogacar aumentó en 16 segundos su distancia con Enric Mas, que ahora se encuentra a 3' 30 segundos del esloveno. La buena noticia para el balear es que él haría lo propio con el tercer clasificado, Primoz Roglic (Red Bull-BORA), que está ya a un minuto de distancia.

El que sí recortó terreno a Mas, 10 segundos, fue Felix Gall (Decathlon), que se acerca a solo 11 segundos al tercer escalón del podio.

Este sábado la octava etapa de la Vuelta puede recibir la etiqueta de "transiciòn" con una nueva oportunidad para los velocistas. Un recorrido de 171 km entre Puçol y Xeraco que solo ofrece una dificultad, la subida al Puerto de Barx (3a, 4,7 km al 5,6), con la cima a 27 de km meta. 

Será una jornada de control de los equipos interesados en un final por velocidad.

Clasificaciones:

Vuelta a España
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UCI World Tour Vuelta a España

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