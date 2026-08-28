Leknessund gana en la cima de Valdelinares y Pogacar sigue líder de la Vuelta

En cuanto a la clasificación general, Pogacar aumentó en 16 segundos su distancia con Enric Mas, que ahora se encuentra a 3' 30 segundos del esloveno. La buena noticia para el balear es que él haría lo propio con el tercer clasificado, Primoz Roglic (Red Bull-BORA), que está ya a un minuto de distancia.

El que sí recortó terreno a Mas, 10 segundos, fue Felix Gall (Decathlon), que se acerca a solo 11 segundos al tercer escalón del podio.

Este sábado la octava etapa de la Vuelta puede recibir la etiqueta de "transiciòn" con una nueva oportunidad para los velocistas. Un recorrido de 171 km entre Puçol y Xeraco que solo ofrece una dificultad, la subida al Puerto de Barx (3a, 4,7 km al 5,6), con la cima a 27 de km meta.

Será una jornada de control de los equipos interesados en un final por velocidad.