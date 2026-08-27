Pogacar supera a Enric Mas en la meta de Castellón y refuerza el liderato
El ciclista esloveno del UAE ha superado con claridad al español del Movistar, que ahora es segundo en la general, después de que ambos tomasen ventaja con respecto a un grupo formado por otros favoritos.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta a España disputada entre Alcossebre y Castellón, de 177,4 km, para sumar su tercera victoria en la presente edición, que le permite reforzar aún más el maillot rojo de líder.
Después de que el pelotón neutralizase una fuga que ha contado con hasta dos minutos y medio de ventaja, Pogacar ha tomado la cabeza de carrera, y por detrás se ha formado un grupo selecto de favoritos con Enric Mas (Movistar Team), Primoz Roglic (Red Bull), Felix Gall (Decathlon), Richard Carapaz (EF Edication), Harold Tejada (Astana) y, proveniente de la escapada, Ramses Debruyne (Alpecin). La sorpresa ha llegado cuando el líder de Movistar ha decidido marcharse en solitario en el tramo de 'sterrato', a la caza del maillot rojo.
Enric Mas ha podido dar caza a Pogacar, e incluso se ha permitido el lujo de coronar en cabeza El Bartolo. Todo ello, antes de lanzarse en una bajada muy técnica que ha estado cargada de sustos para ambos. Primero ha sido el de Movistar el que se ha pasado de frenada, y después el líder de la carrera se ha salido en una curva, teniendo que poner el pie a tierra.
Eso sí, todo ello no ha impedido a Pogacar y Mas llegar en solitario a la meta de Castellón. El duelo, a priori, favorecía al esloveno, con más punta de velocidad en el sprint de Castellón. Y el mejor ciclista del mundo no ha perdonado, ganando de manera clara. El grupo perseguidor ha entrado a 45 segundos.
En la general, Pogacar sigue liderando con amplio margen. Tras los resultados de hoy, quien se alza hasta el segundo puesto es Enric Mas, que está a 3 minutos y 34 segundos del líder, mientras que Primoz Roglic cae al tercero a 4 minutos y 21 segundos.
Clasificaciones:
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