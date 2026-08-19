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Pello Bilbao gozará de un último baile en La Vuelta a España con el Bahrain

Tras haberse perdido el Tour de Francia, el ciclista de Gernika afronta su última Vuelta con una motivación extra y ayudar a guiar a un grupo más joven durante las tres semanas. “Al final, no haber corrido el Tour me abrió la puerta para hacer la Vuelta, y estoy muy motivado”, ha afirmado Bilbao.
Pello-Bilbao-Bahrain
El ciclista de Gernika (Bizkaia), Pello Bilbao. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Pello Bilbaok bere azken Espainiako Vuelta korrituko du Bahrain Victoriusen eskutik
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El colombiano Santiago Buitrago será el líder para la general en el Bahrain Victorious que tomará la salida este sábado en la 81ª edición de la Vuelta a España, donde está incluido el gernikarra Pello Bilbao, que afronta la última fase de su carrera profesional.

La alineación del Bahrain estará formada por Santiago Buitrago, Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.

Buitrago (Bogotá, 24 años) será el referente del equipo para la clasificación general, aunque por su condición de escalador también buscará oportunidades en algunas etapas. Según el escarabajo ganador de dos etapas en el Giro de Italia, "va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña".

Una Vuelta especial para Pello Bilbao, por su experiencia encargado de llegar los galones de capitán de ruta. Entre sus objetivos se incluye la ambición de buscar oportunidades en la montaña.

Pello Bilbao, ciclista del Bahrain Victorious

Me gustan los retos, y este es otro nuevo para mí

Tras haberse perdido el Tour de Francia, Bilbao afronta su última Vuelta con una motivación extra y ayudar a guiar a un grupo más joven durante las tres semanas.

"Tras estas dos semanas tan intensas, llega mi última Vuelta. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad. Al final, no haber corrido el Tour me abrió la puerta para hacer la Vuelta, y estoy muy motivado. Es una carrera que no he corrido en los últimos años, aunque la corrí al principio de profesional, y tenía muchas ganas de ponerme a prueba de nuevo en casa", comenta el ciclista gernikarra.

Bilbao, de 36 años, admite que la referencia del equipo será Santiago Buitrago, pero confía en las prestaciones que puede lograr una formación que apuesta por la juventud.

"Veo un equipo joven con muchas ganas de luchar por etapas. Diría que casi todos los corredores del equipo están progresando y tienen ambición. Me gusta esa situación. Es motivador formar parte de un equipo joven y ambicioso que quiere explorar sus límites, y quiero aportar toda la experiencia que pueda", ha aseverado.

Bilbao reconoce que no se encuentra en condiciones de luchar por la general, por los que su objetivo será un triunfo de etapa. "Es la única que me falta para completar el conjunto de victorias de etapa en las tres grandes vueltas. No soy alguien obsesionado con el palmarés o los números, pero me gustan los retos, y este es otro nuevo para mí", ha resumido.

UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España Pello Bilbao

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