Caja Ruralek lehen aldiz korrituko du Frantziako Tourrean
Mugarri bat da talde nafarraren historian. Bestalde, Espainiako Vueltak Kern Pharmaren parte-hartzea baieztatu du, abuztuaren 22an hasiko den edizioan.
2026ko Frantziako Tourreko antolatzaileek parte hartuko duten taldeen zerrenda osoa iragarri dute ostiral honetan. Horien artean, Caja Rural-Seguros RGA, Grande Boucle lasterketa lehiatzeko gonbidapen gutiziatuetako bat jaso duena, eta Movistar Team (Espainiako erreferentziazko WorldTour taldea) izango dira, uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko den edizioan.
Caja Rural-Seguros RGAk gonbidapena (wildcard) jasota, bere historiako lehen Frantziako Tourra jokatuko du, mugarri garrantzitsua ezarriz Nafarroako taldearentzat.
Bestalde, Movistar Team, WorldTour mailako Espainiako talde bakarra, automatikoki sailkatuta dago, eta beste behin ere munduko lasterketarik garrantzitsuenean arituko da.
ProTeamsen zerrenda osatzen dute Tudor Pro Cycling Team eta Q36.5 Pro Cycling Team taldeek, biak suitzarrak eta zuzenean sailkatuak, baita Cofidis talde frantziarrak ere.
Bestetik, 2026ko Espainiako Vueltan, abuztuaren 22tik irailaren 13ra bitartean jokatuko dena, Kern Pharma taldea izango da gonbidatuetako bat.
Taldeak berriro ere aukera izango du Vueltan bere maila erakusteko, azken urteetako jardun onari jarraipena emanez.
Zure interesekoa izan daiteke
Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du
Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.
Van't Geloofek esprintean Laboral Kutxa-Euskadiri zortzigarren garaipena eman dio El Salvadorren
Herbehereetako txirrindulariak irabazi du Grand Prix Oriente lasterketa. Tropeleko azkarrena izan da 76 kilometroko ibilbidean, Usulutan hiriko helmugan.
Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du Longitudinal del Norte Sari Nagusia
Horrela, euskal taldeak zazpigarren garaipena lortu du El Salvadorren egin duen bira arrakastatsuan. Kolonbiarrak El Salvadorreko Tourra irabazi zuen joan den astean.
Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra
Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean. Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.
Vingegaardek erorikoa izan du, zale batek enbarazu eginda, baina ez du ondoriorik izan
Visma-Lease a Bikeko txirrindularia ondo dago, eta ez du lesiorik izan, taldeak ohar batean azaldu duenez.
Julija Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du San Salvadorko Sari Nagusian
Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) britainiarra nagusitu da azken igoeran, baina Laboral Kutxako txirrindulariak erritmo altuari eutsi dio bigarren postua lortzeko, segundo gutxi batzuk geroago helmugaratuta.
2026ko Itzuliko etapa bat Basaurin hasi eta amaituko da
Basauriko Udalak eta OCETAk hitzarmena sinatu dute, udalerria hurrengo edizioko etapa bateko egoitza izan dadin.
Paula Patiño Laboral Kutxa-Euskadi taldeko txirrindulariak irabazi du El Salvadorreko Tourra
Asteazken honetan korritu da lasterketako azken etapa, Santa Anan. 96 kilometroko ibilbidean, euskal taldeak kontrolpean izan du lasterketa, eta, azkenean, sailkapen nagusiko saria eskuratu du txirrindulari kolonbiarraren bidez.
Caja Rural-Seguros RGA taldeak ilusioz aurkeztu du denboraldi berria
Nafarroako taldea 25 talde onenen artean geratu zen iaz eta horrek jauzi handia egiteko aukera eman dio denboraldia planifikatzerako orduan. Pro team mailako lasterketa guztietan parte hartzeko aukera izanen du.