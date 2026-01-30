Txirrindularitza
Caja Ruralek lehen aldiz korrituko du Frantziako Tourrean

Mugarri bat da talde nafarraren historian. Bestalde, Espainiako Vueltak Kern Pharmaren parte-hartzea baieztatu du, abuztuaren 22an hasiko den edizioan.

Caja Rural Team
Caja Rural-Seguros RGA. Argazkia: @CajaRural_RGA
author image

EITB

Azken eguneratzea

2026ko Frantziako Tourreko antolatzaileek parte hartuko duten taldeen zerrenda osoa iragarri dute ostiral honetan. Horien artean, Caja Rural-Seguros RGA, Grande Boucle lasterketa lehiatzeko gonbidapen gutiziatuetako bat jaso duena, eta Movistar Team (Espainiako erreferentziazko WorldTour taldea) izango dira, uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko den edizioan.  

Caja Rural-Seguros RGAk gonbidapena (wildcard) jasota, bere historiako lehen Frantziako Tourra jokatuko du, mugarri garrantzitsua ezarriz Nafarroako taldearentzat.

Bestalde, Movistar Team, WorldTour mailako Espainiako talde bakarra, automatikoki sailkatuta dago, eta beste behin ere munduko lasterketarik garrantzitsuenean arituko da.

ProTeamsen zerrenda osatzen dute Tudor Pro Cycling Team eta Q36.5 Pro Cycling Team taldeek, biak suitzarrak eta zuzenean sailkatuak, baita Cofidis talde frantziarrak ere.

Bestetik, 2026ko Espainiako Vueltan, abuztuaren 22tik irailaren 13ra bitartean jokatuko dena, Kern Pharma taldea izango da gonbidatuetako bat.

Taldeak berriro ere aukera izango du Vueltan bere maila erakusteko, azken urteetako jardun onari jarraipena emanez.

Txirrindularitza Frantziako Tourra Espainiako Vuelta

