El Caja Rural correrá por primera vez en el Tour de Francia

Se trata de un hito en la historia del equipo navarro. Por otro lado, la Vuelta España ha confirmado la participación del Kern Pharma, en la edición que comenzará el 22 de agosto.

Euskaraz irakurri: Caja Ruralek lehen aldiz korrituko du Frantziako Tourrean
La organización del Tour de Francia 2026 ha anunciado este viernes la lista completa de equipos participantes, en la que destacan el Movistar Team, equipo WorldTour de referencia en España, y el Caja Rural-Seguros RGA, que ha recibido una de las codiciadas wildcards para disputar la Grande Boucle que se celebrará del 4 al 26 de julio, con salida desde Barcelona.

Caja Rural-Seguros RGA hará su debut histórico en el Tour de Francia 2026 tras ser seleccionado como equipo invitado, logrando así un hito para la escuadra navarra.

Por su parte, Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría UCI, tenía su participación asegurada como WorldTour y estará una vez más entre los protagonistas de la ronda gala, luchando por etapas y objetivos generales.

Completan la relación de ProTeams presentes el Tudor Pro Cycling Team y el Q36.5 Pro Cycling Team, ambos suizos y clasificados de forma directa, así como el conjunto francés Cofidis, también con acceso automático a la carrera.

En cuanto a la Vuelta a España 2026, que se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, la organización ha ratificado las invitaciones a los equipos ProTeam.

Entre ellos, Kern Pharma ha asegurado una de las plazas de invitado junto al Burgos BH, confirmando su regreso a la ronda española tras sus actuaciones destacadas en ediciones anteriores.

