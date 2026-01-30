El Caja Rural correrá por primera vez en el Tour de Francia
Se trata de un hito en la historia del equipo navarro. Por otro lado, la Vuelta España ha confirmado la participación del Kern Pharma, en la edición que comenzará el 22 de agosto.
La organización del Tour de Francia 2026 ha anunciado este viernes la lista completa de equipos participantes, en la que destacan el Movistar Team, equipo WorldTour de referencia en España, y el Caja Rural-Seguros RGA, que ha recibido una de las codiciadas wildcards para disputar la Grande Boucle que se celebrará del 4 al 26 de julio, con salida desde Barcelona.
Caja Rural-Seguros RGA hará su debut histórico en el Tour de Francia 2026 tras ser seleccionado como equipo invitado, logrando así un hito para la escuadra navarra.
Por su parte, Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría UCI, tenía su participación asegurada como WorldTour y estará una vez más entre los protagonistas de la ronda gala, luchando por etapas y objetivos generales.
Completan la relación de ProTeams presentes el Tudor Pro Cycling Team y el Q36.5 Pro Cycling Team, ambos suizos y clasificados de forma directa, así como el conjunto francés Cofidis, también con acceso automático a la carrera.
En cuanto a la Vuelta a España 2026, que se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, la organización ha ratificado las invitaciones a los equipos ProTeam.
Entre ellos, Kern Pharma ha asegurado una de las plazas de invitado junto al Burgos BH, confirmando su regreso a la ronda española tras sus actuaciones destacadas en ediciones anteriores.
El Caja Rural-Seguros RGA tomará parte en la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026
Es la nueva denominación del Critérium du Dauphiné. La carrera se disputará entre el 7 y el 14 de junio.
Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador
La corredora neerlandesa se ha impuesto en el Grand Prix Oriente. Ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután.
Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en el Grand Prix Longitudinal del Norte
El equipo vasco ha sumado así el séptimo triunfo en su exitosa gira por El Salvador. La ciclista colombiana ya se coronó vencedora del Tour El Salvador la semana pasada.
Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
Vingegaard sufre una caída sin consecuencias, supuestamente obstaculizado por un aficionado
El ciclista de Visma Lease a Bike se encuentra bien, y no ha sufrido ninguna lesión, tal y como ha explicado el equipo en una nota.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Basauri y OCETA formalizan el acuerdo para que el municipio sea sede de etapa en la próxima edición.
Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi conquista el Tour de El Salvador
Este miércoles se ha disputado la última etapa de la ronda en Santa Ana. En el recorrido de 96 kilómetros, el equipo vasco ha controlado la carrera y, finalmente, se ha llevado el premio de la clasificación general con la ciclista colombiana.
Caja Rural-Seguros RGA presenta la nueva temporada con ilusión
El año pasado el equipo navarro se quedó entre los 25 mejores equipos y eso le ha permitido dar un gran salto a la hora de planificar la temporada. Ahora, podrá participar en todas las carreras de la categoría pro team.