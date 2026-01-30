El Caja Rural correrá por primera vez en el Tour de Francia

La organización del Tour de Francia 2026 ha anunciado este viernes la lista completa de equipos participantes, en la que destacan el Movistar Team, equipo WorldTour de referencia en España, y el Caja Rural-Seguros RGA, que ha recibido una de las codiciadas wildcards para disputar la Grande Boucle que se celebrará del 4 al 26 de julio, con salida desde Barcelona.

Caja Rural-Seguros RGA hará su debut histórico en el Tour de Francia 2026 tras ser seleccionado como equipo invitado, logrando así un hito para la escuadra navarra.

Por su parte, Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría UCI, tenía su participación asegurada como WorldTour y estará una vez más entre los protagonistas de la ronda gala, luchando por etapas y objetivos generales.

Completan la relación de ProTeams presentes el Tudor Pro Cycling Team y el Q36.5 Pro Cycling Team, ambos suizos y clasificados de forma directa, así como el conjunto francés Cofidis, también con acceso automático a la carrera.