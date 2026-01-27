Erortzea
Vingegaardek ondoriorik gabeko erorikoa izan du, ustez zale batek oztopatuta

Lease a Bike Vismako txirrindularia ondo dago, eta ez du lesiorik izan, taldeak ohar batean azaldu duenez.
Jonas Vingegaard, ciclista de Visma
Jonas Vingegaarden artxiboko argazkia. Irudia: Visma Lease a Bike
EITB

Azken eguneratzea

Jonas Vingegaard txirrindulari danimarkarrak (Visma Lease a Bike), Frantziako Tourreko eta 2025eko Vueltako irabazle bikoitzak, erorikoa izan zuen astelehenean entrenamendu batean, taldeak jakitera eman duenez. "Zorionez, ondo dago eta ez du lesio larririk izan", zehaztu du oharrean.

Informazio horren arabera, errepide berean zebilen txirrindulari batek Vingegaard oztopatu zuen; horren ondorioz, Vismak "beti segurtasuna lehenestea" eskatu die erabiltzaile guztiei.

Vingegaarden istripuaren albistea Stravan zabaldu zen, txirrindulari afizionatu batek erorikoa komentatu zuenean, Sporzak dioenez. "Jonas Vingeggard erori egin zen jaitsiera batean gainetik kentzen saiatu zenean. Zer moduz zegoen galdetzera gelditu nintzen, baina haserretu egin zen segika etorri nintzelako ", idatzi zuen zaleak.

Txirrindularitza

