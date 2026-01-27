Vingegaard sufre una caída sin consecuencias, supuestamente obstaculizado por un aficionado
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025, sufrió el pasado lunes una caída durante un entrenamiento, informó el equipo, que precisó que "afortunadamente se encuentra bien y no sufrió lesiones graves".
Según el comunicado de la formación, Vingegaard se vio obstaculizado por algún ciclista aficionado que se encontraba en la misma carretera, por lo que el Visma reclama a todos los usuarios "priorizar siempre la seguridad".
La noticia del accidente de Vingegaard circuló ampliamente en Strava con la publicación de un ciclista aficionado que comentó la caída, según añade Sporza. "Jonas Vingeggard se cayó al intentar quitarse de encima en un descenso. Me detuve a preguntarle cómo estaba, pero se enfadó porque lo perseguí", escribió el aficionado.
Te puede interesar
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
Basauri será salida y llegada de una etapa de la Itzulia 2026
El Ayuntamiento de Basauri y OCETA formalizan el acuerdo para que el municipio sea sede de etapa en la próxima edición.
Paula Patiño del Laboral Kutxa-Euskadi conquista el Tour de El Salvador
Este miércoles se ha disputado la última etapa de la ronda en Santa Ana. En el recorrido de 96 kilómetros, el equipo vasco ha controlado la carrera y, finalmente, se ha llevado el premio de la clasificación general con la ciclista colombiana.
Caja Rural-Seguros RGA presenta la nueva temporada con ilusión
El año pasado el equipo navarro se quedó entre los 25 mejores equipos y eso le ha permitido dar un gran salto a la hora de planificar la temporada. Ahora, podrá participar en todas las carreras de la categoría pro team.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Euskaltel Euskadi presenta su proyecto de temporada
El equipo naranja se muestra entusiasmado de cara a la nueva temporada. Apuestan por la cantera y su objetivo principal es meterse entre los 30 primeros. El equipo de veinte corredores disputará la primera prueba el viernes, la Clásica de Morvedre, en Castellón.
Calendario UCI World Tour 2026 masculino y femenino
La primera competición femenina comenzará el 17 de enero, y será el Tour Down Under. Por su parte, los hombres empezarán a competir tres días después, en la misma prueba.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
El Grand Départ del Tour de Francia masculino y femenino 2027 será en Gran Bretaña
El Tour de Francia 2027 arrancará en Gran Bretaña tanto en su edición masculina como femenina. El recorrido llevará al pelotón por Escocia, Inglaterra y Gales en el caso de los hombres, y por Inglaterra en la prueba femenina.