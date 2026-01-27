El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025, sufrió el pasado lunes una caída durante un entrenamiento, informó el equipo, que precisó que "afortunadamente se encuentra bien y no sufrió lesiones graves".

Según el comunicado de la formación, Vingegaard se vio obstaculizado por algún ciclista aficionado que se encontraba en la misma carretera, por lo que el Visma reclama a todos los usuarios "priorizar siempre la seguridad".



La noticia del accidente de Vingegaard circuló ampliamente en Strava con la publicación de un ciclista aficionado que comentó la caída, según añade Sporza. "Jonas Vingeggard se cayó al intentar quitarse de encima en un descenso. Me detuve a preguntarle cómo estaba, pero se enfadó porque lo perseguí", escribió el aficionado.