Vingegaard Giroan eta Tourrean lehiatuko da datorren denboraldian
Jonas Vingegaard Visma-Lease a Bike taldeko liderrak itzuli handietan zentratuko du bere egutegia, eta, Frantziako Tourraz gain, Italiako Giroan debuta egingo du datorren denboraldian. Hala ere, helburu nagusia Frantziako Tourra izango da berriro.
"Giroa beti korritu nahi izan duela alde batera utzita, ziur gaude Tourrari begira mesede egingo diola", azaldu du Grischa Niermann taldeko kirol zuzendariak La Nucian (Alacant). Taldeak Italian irabazteko asmoa duen arren, "Tourra gure helburu nagusia da oraindik", gogorarazi du.
"Denbora daramat Giroa korritzeko asmotan. Egutegiko lasterketa garrantzitsuenetako bat da, eta inoiz egin ez dudan bat", azaldu du Vingegaardek.
Jonas Vingegaard
Nire bilduman maglia arrosa gehitzea gustatuko litzaidake
"Orain une ezin hobea dela sentitzen dut. Joan den udazkenean Vuelta irabazteak are gehiago motibatzen nau Italian ere garaipenaren bila joateko. Nire bilduman maglia arrosa gehitzea gustatuko litzaidake", gaineratu du.
Orain arte Vingegaardek bi garaipen eta hiru bigarren postu lortu ditu Frantziako Tourrean. "Hirugarren aldiz irabaztea sinestezina izango litzateke. Zaila izango da, baina agian aurreko bi edizioak baino zirraragarriagoa", adierazi du danimarkarrak ibilbideari erreferentzia eginez.
Txirrindulariak azpimarratu duenez, aurten Tourreko une erabakigarriak azken astean bilduko dira, eta horrek denbora aldeak murriztu ditzake. "Hala ere, hasieratik prest egon beharko dugu Bartzelonako taldekako erlojupekorako. Lan handia egin dugu diziplinan, eta lasterketa hasteko modu berezia izango da", erantsi duenez.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskaltel-Euskadi eta Laboral Kutxa, lehiarako prest
Laboral Kutxa eta Euskaltel-Euskadi txirrindularitza taldeak denboraldi berria prestatzen ari dira, Altean. Hedabideen aurreko agerraldia egin dute, sasoi berriari buruz hitz egiteko.
Oscar Rodriguez nafarrak aldaka hautsi du entrenatzen istripua izan ostean
Ezbehar honen ondorioz, Burlatako txirrindulariak denboraldiaren lehen zatia geldi eta sendatzen pasa beharko ko du, INEOS Grenadiers bere taldeak jakinarazi duenez.
Jorge Azanza, Euskaltel-Euskadiko zuzendaria: "Lasterketak ahalik eta hobekien hautatzen saiatuko gara"
Hilaren amaieran hasiko da 2026ko txirrindularitza denboraldia, eta Euskaltel-Euskadik Alacanten prestatzen ari da. "Sprinterrek alde egin dute, baina gazteek aurrerapausoa eman dezakete, eta ni oso itxaropentsu nago daukagun taldearekin", azpimarratu du taldeko zuzendariak.
Galdakao 2026ko Itzuliko etapa baten irteera eta helmuga izango da
Galdakaoko Udalak eta OCETAk udalerria hurrengo edizioaren ibilbidean sartzen duen akordioa sinatu dute.
Simon Yatesek txirrindularitza utziko duela iragarri du
Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari britainiarrak irabazi zuen iazko Giroa.
Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun
Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean. Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.
2025eko txirrindularitza denboraldiaren laburpena
Aurtengoa Tadej Pogačarren urtea izan da, hogei garaipen lortu ditu eta Tourrean jaun eta jabe izan da. Emakumezkoetan, Ferrand-Prévot gailendu da Tourrean, Longo Borghini Giroan eta Vollering Vueltan. Azkenik, Paula Ostizek sasoi ikusgarria egin du: iruñearrak Junior mailako Munduko Txapelketan ortzadar maillota jantzi du eta Europakoan bi probetan gailendu da.
Laboral Kutxa-Euskadik igande honetan hasiko du denboraldiaurrea, Altean
2026ko denboraldiko taldea osatzen duten hamabost txirrindulariak Alacanteko udalerrian bilduko dira, abenduaren 14tik 21era bitartean.
2026ko gizonezkoen eta emakumezkoen Italiako Giroko ibilbideak aurkeztu dituzte
Gizonezkoen lasterketak 40,2 kilometroko erlojupeko bat eta goi-mendiko bost etapa izango ditu; emakumezkoenak, berriz, bederatzi etapa izanen ditu, aurreko bi ekitaldietan baino bat gehiago.