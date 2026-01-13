El danés Jonas Vingegaard, uno de los líderes del equipo Visma-Lease a Bike, volverá a centrar su calendario en las grandes vueltas y, además del Tour de Francia, debutará en el Giro de Italia la próxima temporada, con el objetivo principal puesto de nuevo en la ronda francesa.

“Al margen de que siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que hacerlo le beneficiará de cara al Tour”, ha explicado el director deportivo del equipo, Grischa Niermann en La Nucía (Alicante), donde se encuentran concentrados, quien subrayó que, aunque la escuadra aspirará a ganar en Italia, “el Tour sigue siendo nuestro principal objetivo”.

“Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho”, ha señalado Vingegaard, que se ha mostrado ilusionado con su estreno en la ronda italiana.