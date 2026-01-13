Vingegaard correrá Giro y Tour la próxima temporada
El danés Jonas Vingegaard, uno de los líderes del equipo Visma-Lease a Bike, volverá a centrar su calendario en las grandes vueltas y, además del Tour de Francia, debutará en el Giro de Italia la próxima temporada, con el objetivo principal puesto de nuevo en la ronda francesa.
“Al margen de que siempre ha querido correr el Giro, estamos convencidos de que hacerlo le beneficiará de cara al Tour”, ha explicado el director deportivo del equipo, Grischa Niermann en La Nucía (Alicante), donde se encuentran concentrados, quien subrayó que, aunque la escuadra aspirará a ganar en Italia, “el Tour sigue siendo nuestro principal objetivo”.
“Llevo tiempo pensando en correr el Giro. Es una de las carreras más importantes del calendario y una que nunca he hecho”, ha señalado Vingegaard, que se ha mostrado ilusionado con su estreno en la ronda italiana.
Jonas Vingegaard
Me encantaría añadir la 'maglia' rosa a mi colección
“Siento que ahora es el momento perfecto. Ganar la Vuelta el otoño pasado me motiva aún más para ir a por la victoria también en Italia. Me encantaría añadir la 'maglia' rosa a mi colección”, ha añadido.
Vingegaard ha logrado dos victorias y tres segundos puestos en sus cinco participaciones en el Tour de Francia, una carrera que considera su gran objetivo. “Ganarlo por tercera vez sería increíble. Será difícil, aunque quizá más emocionante que las dos ediciones anteriores”, ha afirmado el danés, en referencia al recorrido.
El ciclista ha destacado que este año los momentos decisivos del Tour se concentrarán en la última semana, lo que podría reducir las diferencias de tiempo. “Aun así, tendremos que estar listos desde el principio para la contrarreloj por equipos en Barcelona. Es una disciplina que trabajamos mucho y será una forma especial de empezar la carrera”, ha apuntado.
