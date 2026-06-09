El IDK Euskotren ficha a la ala-pívot Gedna Capel, para la temporada 2026-2027

El IDK Euskotren ha fichado a la ala-pívot Gedna Capel, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este martes el propio club guipuzcoano.

Capel, de 24 años (los ha cumplido el pasado 30 de mayo) y 1,85 metros, refuerza, así, el juego interior del equipo de Azu Muguruza. La nueva jugadora del IDK Euskotren llega a San Sebastián desde el Azul Marino Mallorca.