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El IDK Euskotren ficha a la ala-pívot Gedna Capel, para la temporada 2026-2027

El equipo guipuzcoano ha anunciado la incorporación de la jugadora catalana, que acaba de cumplir 24 años y mide 1,85 metros.
Gedna Capel (IDK Euskotren)
Gedna Capel jugará en el IDK Euskotren en la temporada 2026-2027. Foto: IDK Euskotren.
Euskaraz irakurri: IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El IDK Euskotren ha fichado a la ala-pívot Gedna Capel, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este martes el propio club guipuzcoano.

Capel, de 24 años (los ha cumplido el pasado 30 de mayo) y 1,85 metros, refuerza, así, el juego interior del equipo de Azu Muguruza. La nueva jugadora del IDK Euskotren llega a San Sebastián desde el Azul Marino Mallorca.

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