Rosó Buch no seguirá en el IDK Euskotren, según ha anunciado este miércoles el club guipuzcoano.

La escolta catalana ha jugado durante dos temporadas en el IDK Euskotren, al que llegó, en 2024, desde el Lointek Gernika. Buch, de 34 años, lleva en la máxima categoría, en la Liga Endesa, desde 2012.

“Tras dos temporadas en el club, Rosó Buch e IDK Euskotren separan sus caminos. Queremos agradecerle su compromiso, liderazgo y calidad estas temporadas. Deja mucha huella en este equipo. Eskerrik asko, Ru, betirako”, se ha despedido, en redes sociales, el club donostiarra, de la jugadora.